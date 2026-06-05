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Puya a anunțat că se retrage din hip-hop. Care este motivul: „Așa mi-am pus în cap!”

Puya și-a luat prin surprindere fanii cu o veste neașteptată. Artistul și-a anunțat retragerea din hip-hop.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 12:03 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 13:03
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Puya și-a luat prin surprindere fanii cu o veste neașteptată | Antena 1
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Puya se numără printre cei mai apreciați artiști de hip-hop din România. De-a lungul carierei sale, acesta a câștiga inimile multor fani cu piesele sale spectaculoase, dar și felul cu felul său carismatic.

Deși a fost întotdeauna discret când a fost vorba de viața personală, cântărețul nu a uitat să își țină la curent admiratorii cu cele mai speciale momente pentru el. De asemenea, Puya are o activitate intensă pe rețelele sociale, unde se mândrește cu o comunitate impresionantă de prieteni.

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Pentru că are o legătură specială cu toți cei care l-au susținut până acum în muzică, artistul a decis să le dea o veste neașteptată. Se pare că Puya se gândește deja la retragerea sa din hip-hop, însă înainte de asta mai are câteva planuri.

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Ce a povestit Puya despre retragerea din muzică

Rapperul a precizat faptul că se află într-o etapă finală a carierei sale muzicale. Înainte de a pleca din industrie, acesta își dorește să mai lanseze doar trei albume, iar în momentul de față lucrează deja la primul.

„Sunt ultimele 3 albume din cariera mea astea. Mai fac 3 și gata. Pensie! Nu pun stop, dar cred că am făcut destul de multe, ăsta la care lucrez acum și încă două. Așa mi-am pus în cap. Astea sunt ultimele 3. Noi acum lucrăm la primul din cele 3. Nu vreau să vă spun cum se numește că încă nu sunt 100% sigur. Vă ținem la curent!”, a dezvăluit Puya, potrivit cancan.ro.

De asemenea, artistul a mai punctat că nu este vorba despre o oprire imediată a activității. Acesta are în plan să își finalizeze cele trei albume. Așadar, fanii se vor bucura în continuare de muzica lui.

Puya are o carieră de peste 20 de ani în hip-hopul românesc

Retragerea lui Puya din muzică marchează încheierea unei ere pentru hip-hopul românesc. De peste 20 de ani, rapperul s-a aflat în playlistul multor români. Cariera lui în industria artistică a început cu La Familia, urmând ca mai apoi să plece pe acest drum singur.

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Puya cu șapcă și o jachetă roșie-albă
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Printre piesele artistului care au ajuns în top, de-a lungul anilor, se numără „Doamna și Bagabontul”, „Undeva-n Balkani”, „Fresh” și „Change / VIP”. De asemenea, Puya a colaborat și cu mulți artiști, precum Alex Velea, Connect-R, Don Baxter etc.

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