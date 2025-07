Puya a transmis un mesaj dur către români, totul având legătură cu părerea pe care el o are despre litoralul românesc. Descoperă ce a zis, fără pic de reținere.

Puya a reușit să stârnească numeroase reacții în rândul fanilor săi, atunci când a publicat un mesaj extrem de dur. Aflat pe liltoral, acesta nu s-a ferit să își exprime punctul de vedere cu privire la țara noastră.

Nu puțini au fost cei care au comentat și astfel, mesajul îndrăgitului artist a devenit viral.

Mesajul lui Puya despre litoralul românesc care a devenit viral! Ce a zis artistul despre țara noastră, fără pic de reținere

Recent, Puya și-a făcut un selfie și alături de poza publicată pe contrul său de Instagram a scris și un mesaj extrem de dur adresat în mod special românilor care denigrează litoralul românesc și care aleg mai mereu să își petreacă vacanțele și concediile în străinătate, în țări precum Turcia, Bulgaria, Croația și altele.

„Îmi place la mare în România. Văd că toată lumea se plânge, poate au dreptate, poate nu, dar nu pot să țin cu bulgarii, turcii, spaniolii sau marțienii...aici e locul unde ești cu ai tăi, unde muncesc copiii vara și de unde câștigă, cu greu, o pâine oamenii din zonă. O să promovez gratis nisipul ăsta! 😎”, a fost mesajul transmis de Puya.

Nu a durat mult și reacțiile au fost pe măsură. Numeroși români au dorit să își exprime punctul de vedere.

„Foarte frumos! România și noi❤️”, „Felicitari pt initiativa! E frumos peste tot dar nicaieri nu e ca acasa ! Vremea e perfecta, marea la fel 🙌✌️”, „Ești un exemplu!👏”, „Legenda vie omu asta ba fratilor ... se simte in aer strada din salajeanului bineee PUYYYAAA”, „Esti f tare Puya! Bravo!! Sunt mandra ca sunt romanca si iubesc tara asta! ❤️❤️❤️❤️”, „Lumea nu intelege ca pe litoralul romanesc calitatea si preturile sunt in functie de taxele date de guvern... Daca cineva ar intelege cum functioneaza turismul s ar face sibla noi lucruri asemanatoare ca si in bulgaria. 👏”, „Datorită ție am anulat concediul din Bulgaria , pentru hotelul la care erați și voi cazați. Prețul fiind mult mai buna la români 😂😂”, iată o parte din comentariile de susținere pentru Puya.

„Respect, dar nu asta i soluția. Ei au dat o de gard rau. Scump, servicii proaste etc etc. Make Romanian Sea great again. Sincer chiar imi este dor de Mamaia 2010-2015. Preturi ok, calitate superioară a serviciilor iar de distracție nu mai spun”, a scris unul dintre românii care sunt de altă părere.

