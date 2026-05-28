Cum arată casa de 25.000 de euro a lui Puya. Imagini cu locuința artistului. Ce a dezvăluit despre proiectul său

Casa de la țară este cel mai nou proiect al lui Puya. În urmă cu ceva timp, artistul a achiziționat o locuință pe care a renovat-o așa cum și-a dorit el. Pentru că are o activitate intensă pe canalul de YouTube, acesta a publicat noi imagini din curtea și gospodăria lui, iar fanii au fost uluiți de ceea ce au văzut.

Publicat: Joi, 28 Mai 2026, 12:58 | Actualizat Joi, 28 Mai 2026, 14:32
Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Puya este destul de activ pe rețelele sociale, unde își ține la curent fanii cu cele mai importante evenimente din viața lui. În urmă cu aproximativ trei ani, cântărețul anunța că și-a achiziționat o casă la țară.

În tot acest timp, Puya a publicat imagini cu stagiul în care se află noua lui locuință pe care a cumpărat-o și renovat-o cu doar 25.000 de euro. Acesta a renovat-o așa cum și-a dorit el, iar investiția nu a fost deloc mare.

„Mi-am făcut casă la Cernica, în regim propriu, cum am putut, apoi am vândut-o. După aceea, mi-am făcut o casă mare pe pământ, în București, în Sălăjan, o vilă. M-am dus apoi la țară și am făcut o casă de lut, că am început să mă pricep. M-am mai dus recent și la Hunedoara și mi-am mai luat o casă de lemn. E o zonă acolo de case semipărăsite. E o casă din lemn de stejar foarte frumoasă, pe care vreau să o iau de acolo și să o mut undeva mai aproape de București, dar vreau să păstrez lemnul ăla, că nu mai găsești așa ceva. Ar fi păcat să fie dărâmate casele alea tradiționale.

Eu îmi doresc să creez un loc în care, atunci când intri în casa aia, să simți tradiția, să vezi că s-a păstrat ceva, să ai un peisaj frumos. Vreau să păstrez autenticitatea aia de la țară. Ăsta e proiectul Puymici de lângă București, e undeva prin zona Fundulea. Dar deja s-au cam scumpit casele pe lângă București, nu mai pot să mai cumpăr nimic. Am 2.500 de metri pătrați de teren, dar s-a scumpit, nu pot să mă mai apropii. Mie îmi place să lucrez eu, pun mâna și să fac. Lucrez cu unchiul lui nevastă-mea. Mă duc, mai fac câte ceva pe acolo, mă duc să mă și relaxez. Pe mine asta mă relaxează. Am recondiționat casa asta din Hunedoara, mai facem încă una mai mică. Putem dormi acolo, mergem în weekenduri, de Crăciun, pot să dau muzică tare acolo”, povestea artistul în urmă cu ceva timp, potrivit cancan.ro.

Pe canalul său de YouTube, Puya le-a dezvăluit fanilor că a încheiat renovările pentru casa de la țară. De asemenea, acesta a mai scos la iveală faptul că a mai achiziționat o locuință în București de care să se apuce.

Mai mult, cântărețul le-a arătat urmăritorilor săi și cum arată gospodăria de la țară acum, după ce și-a pus amprenta asupra ei.

„Casa este din lut și așa o să rămână. Vreau să le arăt orășenilor și țăranilor veniți pe la oraș că nu tot ce este vechi este și prost și ce e nou e bun. Cu tot respectul, casele noastre astea tradiționale, un pic aranjate, te țin 100 de ani și costă foarte puțin în comparație cu noutățile în materie de construcții. Vreau să demonstrez că nu e musai să te bagi dator 30 de ani ca să-ți iei 40 de metri pătrați în București.

Poți să stai liniștit la țară într-o casă de maximum 25.000 de euro, cu cât spațiu vrei. Am făcut-o din mândrie națională, dacă vrei. Sincer, Casa Puymici nu e un proiect, nu e un vlog. E mai degrabă o chestie făcută așa… în pur stil sălăjenist. Sunt banii mei băgați acolo. Eu muncesc la recondiționare, mă mai ajută și soacră-mea, și eu vreau să îmi duc copiii la țară. Să vadă și ei cum e, că nimeni nu mai are rude la țară”, a mai povestit Puya, conform sursei citate mai sus.

