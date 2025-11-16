Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani

Macaulay Culkin revine în rolul lui Kevin McCallister din Singur Acasă, unul dintre cele mai cunoscute filme de Crăciun din lume.

Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă, dar, de această dată, pentru o campanie de publicitate pentru Home Instead, numită Home But Not Alone.

Acum în vârstă de 45 de ani, Culkin a devenit cunoscut la nivel mondial cu rolul din Singur Acasă, lansat în 1990, scrie People.

Culkin a reluat rolul și în continuarea filmului, Home Alone 2: Lost in New York, din 1992.

Joe Pesci și Daniel Stern, actorii care i-au interpretat pe cei 2 hoți care îl înfruntă pe Kevin, au revenit și ei pentru continuare.

Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă în campania Home But Not Alone pentru Home Instead, o companie care oferă îngrijire la domiciliu pentru vârstnici.

În reclamă, Kevin este mai preocupat de protejarea mamei sale, Kate McCallister, de eventualele pericole din casă.

Culkin reia rolul lui Kevin în mai multe clipuri din campania de sărbători a Home Instead.

Reclama principală începe cu o hartă desenată de mână, pe care scrie „Planul de siguranță al mamei”.

Pe hartă sunt marcate diverse zone periculoase din locuință și notițe care îi amintesc lui Kevin să prindă covorul de podea pentru a preveni împiedicarea, să ridice capacul de la toaletă și să instaleze un scaun de urcat scările, pentru ca mama lui să se poată deplasa mai ușor.

„Sunt doar îngrijorat că mama e singură, știi? Dacă se împiedică sau rămâne blocată din cauza zăpezii? Nu l-au prins niciodată pe Ucigașul cu Lopata din South Bay,” spune Kevin la telefon în timp ce înfășoară decorațiunile de Crăciun din curte în folie cu bule.

Macaulay Culkin a recreat o scenă din Singur Acasă pentru campanie

Conversația lui e întreruptă de zgomotul unei lopeți pe trotuar. Kevin o întâlnește pe nepoata lui Old Man Marley, personajul legendar din Singur Acasă.

Ea îl întreabă ce face și îi oferă un sfat despre o modalitate mai bună de a-și ajuta mama.

„Ai încercat să vorbești cu ea despre a primi puțin ajutor?” spune nepoata lui Marley, care folosește și un citat cunoscut din film. „Cea mai grea parte e să începi conversația. După aceea, măcar vei ști și nu-ți vei mai face griji. Nu e ușor, dar sentimentele față de familie sunt un lucru complicat.”

Culkin a filmat și alte clipuri pentru campanie, inclusiv unul care repetă o scenă celebră din Singur Acasă. Kevin merge pe stradă cu plase de cumpărături în brațe, care se rup și alimentele sunt împrăștiate pe jos.

„Am vrut să spunem această poveste într-un mod autentic. Recunoaștem că toți ajungem la un moment dat să trăim asta cu o persoană dragă,” a explicat Jody Hill, regizorul campaniei. „Depășește nostalgia sărbătorilor și ne conectează cu Kevin McCallister ani mai târziu, în timp ce se confruntă cu aceleași griji pe care le avem cu toții pe măsură ce părinții noștri îmbătrânesc. E real, amuzant și profund uman.”