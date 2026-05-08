Roberta Anastase, reorientare profesională după cariera în politică. Cum arată acum fosta Miss România 1994

Roberta Anastase renunță la politică și începe o nouă carieră în domeniul financiar. Ce funcție ocupă acum fosta președintă a Camerei Deputaților.

Roberta Anastase, fosta președintă a Camerei Deputaților din România, a decis că este momentul pentru o schimbare majoră în carieră. După o perioadă îndelungată petrecută în politică, aceasta pare pregătită să își redefinească direcția profesională și să exploreze noi oportunități.

Roberta Anastase, reorientare profesională după cariera în politică

Cunoscută drept o prezență discretă, dar influentă în spațiul public, Roberta Anastase s-a retras treptat din prim-planul politic și și-a îndreptat atenția către domeniul financiar. În prezent, aceasta ocupă o funcție importantă în cadrul Băncii Naționale a României, fiind membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al instituției.

Decizia de a face această schimbare a venit odată cu renunțarea la mandatul de senator. „Confirm depunerea mandatului de senator. Această demisie vine ca urmare a votului dat în Camerele reunite pentru membrii Consiliului de Administrație al BNR, urmând să ocup poziția de membru neexecutiv în CA al Băncii Naționale”, declara Roberta Anastase în plenul Senatului, potrivit presei.

Cariera sa a fost una diversificată. De-a lungul anilor, Roberta Anastase a ocupat funcții importante, fiind deputat, europarlamentar și una dintre vocile influente ale partidului din care a făcut parte. Momentul de vârf al carierei sale politice a fost ocuparea funcției de președinte al Camerei Deputaților, una dintre cele mai importante poziții în statul român.

Cum arată acum fosta Miss România 1994

Înainte de a intra în politică, Roberta Anastase a devenit cunoscută publicului larg după ce a câștigat titlul de Miss România în 1994, în același concurs la care a participat și Andreea Marin. Ulterior, și-a construit o carieră solidă, bazată pe studii în domeniul sociologiei și al științelor politice. Este absolventă a Facultății de Sociologie din București și a urmat studii în Științe Politice, cu specializare în Studii Europene.

În ceea ce privește aparițiile publice, Roberta Anastase și-a păstrat stilul elegant și discret. De-a lungul anilor, imaginea sa nu s-a schimbat radical, fiind recunoscută pentru look-ul său natural, cu păr șaten deschis și reflexe blonde.

Astăzi, fostul politician pare să se fi adaptat cu succes noii etape din viața sa profesională, demonstrând că poate face tranziția către un domeniu diferit, fără a-și pierde influența și credibilitatea.