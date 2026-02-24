Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Andreea Marin a recunoscut ce boală are! Ce a dezvăluit vedeta și de ce a spus totul abia acum

Andreea Marin a recunoscut ce boală are! Ce a dezvăluit vedeta și de ce a spus totul abia acum

Recent, Andreea Marin și-a făcut curaj și a vorbit despre boala pe care o are. Ce a recunoscut vedeta pentru urmăritorii ei. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 24 Februarie 2026, 13:30 | Actualizat Marti, 24 Februarie 2026, 16:32
Galerie
Vedeta a oferit detalii despre afecțiunea pe care o are | Antena 1/hepta

Andrea Marin este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din România. Pasionată de sport și preocupată de sănătate, aceasta mereu a împărtășit cu fanii săi stilul său de viață sănătos, fiind pentru mulți o sursă de inspirație.
Recent, vedeta și-a făcut curaj să își deschidă inimă și a recunoscut ce boală are. Este vorba despre o afecțiune întâlnită la milioane de femei din întreaga lume. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce afecțiune este vorba.

Andreea Marin a recunoscut ce boală are. Ce a dezvăluit vedeta și de ce a spus totul abia acum. Ce s-a aflat

Andreea Marin nu s-a mai ferit să vorbească despre un detaliu mai puțin cunoscut al vieții sale: boala pe care o are. Mai exact, vedeta și-a luat inima în dinți și a recunoscut care este afecțiunea cu care se confruntă, dar și cum a ajuns să descopere totul și ce a simțit:

„Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Nu știu de ce. Am considerat subiectul poate prea intim. Greșit. Milioane de femei suferă în tăcere și nu știu de ce. Diagnosticul nu e ușor de dibuit. La mine a fost o întâmplare să aflu, la un control medical de rutină, nelegat de această boală. Endometriozei i se mai spune invizibilă pentru că ea crește în corpul femeii ca o pânză de păianjen, se întinde în timp fără ca gazda să știe”, a povestit Andreea Marin, potrivit celor de la jurnalul.ro.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare cu Cristina. Cât de bine seamănă cele două

Vedeta a descoperit că suferă de endometrioză în timpul unui control de rutină, însă la momentul respectiv a ales să nu vorbească despre acest lucru, considerând că este un subiect intim. Iată totuși că timpul a trecut și viziunea Andreei Marin s-a schimbat, aceasta alegând să facă totul public. Endometrioza este o afecțiune ginecologică întâlnită la milioane de femei din întreaga lume, poate deveni extrem de dureroasă și un rela impediment în conceperea unui copil.

colaj foto cu andreea marin

Vedeta susține că a ales să facă public acest lucru pentru a încuraja femeile să nu uite cât de importante sunt consulturile medicale preventive, dar și cele ce se impun atunci când apar anumite simptome, oricât de banale ar părea inițial.

Tatăl lui Salman Khan a ajuns de urgență la spital. Iulia Vântur și actorul indian trec prin momente grele. Ce a pățit S... Carla, fiica Mirelei Vaida, a împlinit 11 ani. Cât de mult a crescut. Fetița seamănă foarte bine cu mama ei...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia! Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia!
Observatornews.ro Momentul când un adolescent de 17 ani din Cluj este lovit de autobuz. Era pe trotinetă și avea căști Momentul când un adolescent de 17 ani din Cluj este lovit de autobuz. Era pe trotinetă și avea căști
Antena 3 Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
SpyNews Lovitură dură pentru Laura Crișan, femeia acuzată că și-a omorât tatăl! A fost dată în judecată de propria fiică Lovitură dură pentru Laura Crișan, femeia acuzată că și-a omorât tatăl! A fost dată în judecată de propria fiică

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Tatăl lui Salman Khan a ajuns de urgență la spital. Iulia Vântur și actorul indian trec prin momente grele. Ce a pățit Salim Khan
Tatăl lui Salman Khan a ajuns de urgență la spital. Iulia Vântur și actorul indian trec prin momente grele. Ce a...
Mesaje de Dragobete 2026 pentru iubit. Cele mai frumoase declarații de dragoste
Mesaje de Dragobete 2026 pentru iubit. Cele mai frumoase declarații de dragoste Catine.ro
Cum a fost răsfățată Ramona Olaru de presupusul iubit. Ce imagini a publicat vedeta pe rețelele sociale
Cum a fost răsfățată Ramona Olaru de presupusul iubit. Ce imagini a publicat vedeta pe rețelele sociale
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va putea fi urmărită
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Pavlo Matiușa, scriitor înrolat voluntar pe front pentru a apăra Ucraina: „Fericirea e posibilă în război. Am simțit-o când mi-am revăzut copiii, soția, mama, când am aflat că fratele meu e în viață”
Pavlo Matiușa, scriitor înrolat voluntar pe front pentru a apăra Ucraina: „Fericirea e posibilă în război. Am... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post HelloTaste.ro
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc... Antena3.ro
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută useit
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei!
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei! BZI
44.000 de burse tăiate de la studenți și niciun ban în plus pentru profesori
44.000 de burse tăiate de la studenți și niciun ban în plus pentru profesori Jurnalul
Zodia Capricorn în 2026: 10 schimbări în dragoste pentru care trebuie să îți pregătești sufletul
Zodia Capricorn în 2026: 10 schimbări în dragoste pentru care trebuie să îți pregătești sufletul Kudika
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli Redactia.ro
O primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro
O primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro Observator
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... UseIT
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x