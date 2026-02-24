Recent, Andreea Marin și-a făcut curaj și a vorbit despre boala pe care o are. Ce a recunoscut vedeta pentru urmăritorii ei.

Andrea Marin este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din România. Pasionată de sport și preocupată de sănătate, aceasta mereu a împărtășit cu fanii săi stilul său de viață sănătos, fiind pentru mulți o sursă de inspirație.

Recent, vedeta și-a făcut curaj să își deschidă inimă și a recunoscut ce boală are. Este vorba despre o afecțiune întâlnită la milioane de femei din întreaga lume. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce afecțiune este vorba.

Andreea Marin a recunoscut ce boală are. Ce a dezvăluit vedeta și de ce a spus totul abia acum. Ce s-a aflat

Andreea Marin nu s-a mai ferit să vorbească despre un detaliu mai puțin cunoscut al vieții sale: boala pe care o are. Mai exact, vedeta și-a luat inima în dinți și a recunoscut care este afecțiunea cu care se confruntă, dar și cum a ajuns să descopere totul și ce a simțit:

„Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Nu știu de ce. Am considerat subiectul poate prea intim. Greșit. Milioane de femei suferă în tăcere și nu știu de ce. Diagnosticul nu e ușor de dibuit. La mine a fost o întâmplare să aflu, la un control medical de rutină, nelegat de această boală. Endometriozei i se mai spune invizibilă pentru că ea crește în corpul femeii ca o pânză de păianjen, se întinde în timp fără ca gazda să știe”, a povestit Andreea Marin, potrivit celor de la jurnalul.ro.

Vedeta a descoperit că suferă de endometrioză în timpul unui control de rutină, însă la momentul respectiv a ales să nu vorbească despre acest lucru, considerând că este un subiect intim. Iată totuși că timpul a trecut și viziunea Andreei Marin s-a schimbat, aceasta alegând să facă totul public. Endometrioza este o afecțiune ginecologică întâlnită la milioane de femei din întreaga lume, poate deveni extrem de dureroasă și un rela impediment în conceperea unui copil.

Vedeta susține că a ales să facă public acest lucru pentru a încuraja femeile să nu uite cât de importante sunt consulturile medicale preventive, dar și cele ce se impun atunci când apar anumite simptome, oricât de banale ar părea inițial.