Ronald Gavril și Anamaria Prodan, sărut pătimaș sub ochii fanilor. Ipostaza tandră în care puțini au avut ocazia să-i vadă

Ronald Gavril și Anamaria Prodan și-au luat prin surprindere fanii cu un sărut pătimaș. Impresara a publicat în mediul online o imagine care a captata atenția tuturor. Aceasta s-a lăsat pozată într-o ipostază tandră alături de iubitul ei.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Anamaria Prodan și-a găsit liniștea sufletească și fericirea în brațele lui Ronald Gavril. Sportivul a ajutat-o pe impresară să treacă mai ușor peste momentele dificile din viața ei.

După separarea de Laurențiu Reghecampf, vedeta a avut o relație cu Flavius Nedelea. Deși apăreau foarte des împreună, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate după câteva luni în care au format un cuplu.

Atunci când Anamaria Prodan nu mai credea deloc în dragoste a apărut Ronald Gavril. Viața ei s-a schimbat complet de când trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de sportivul stabilit în Las Vegas.

Citește și: Anamaria Prodan cere audierea Corinei Caciuc! Ce a declarat după ce a lipsit de la proces și de ce acesta s-a amânat din nou

Bărbatul are grijă ca impresarei să nu-i lipsească nimic. Acesta îi oferă timpul de care are nevoie și o răsfață cu cele mai scumpe cadouri. Un lucru este cert, vedeta radiază de fericire de când norocul i-a surâs pe plan sentimental.

Chiar dacă și-au asumat relația și s-au afișat împreună pe rețelele sociale, puțini i-au văzut până acum pe Ronald Gavril și Anamaria Prodan sărutându-se. De curând, impresara a luat pe toată lumea prin surprindere cu o postare neașteptată.

Ronald Gavril și Anamaria Prodan s-au lăsat pozați în timp ce se sărutau pasional. Imaginea i-a luat prin surprindere pe fani

Anamaria Prodan are o activitate intensă pe contul de Instagram, acolo unde își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante momente din viața ei. Printre postările sale din mediul online se numără și pozele în care apare alături de sufletul ei pereche, Ronald Gavril.

Recent, impresara a vrut să arate tuturor cât de pasională este relația ei cu sportivul. Așadar, aceasta a distribuit o fotografie ce a atras toate privirile internauților. Cei doi au fost surprinși într-o ipostază în care doar persoanele apropiate au avut ocazia să-i vadă până acum: sărutându-se pasional.

Citește și: Ce cadou special i-a oferit Ronald Gavril lui Bebeto și ce declarații superbe a făcut despre iubita sa, Anamaria Prodan

Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară la vederea sărutului pătimaș dintre Anamaria Prodan și Ronald Gavril.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea Anamariei Prodan a generat mai bine de 4 mii de like-uri.

Cum a cucerit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan

Ronald Gavril a reușit să o cucerească pe Anamaria Prodan cu stilul său de viață. Impresara a fost impresionată de modul în care sportivul trăiește.

„M-a cucerit când am văzut programul vieții lui și am înțeles că până la această vârstă nu a știut ce-s alea cluburi prin America. Nu concepe distracții, nenorociri cu alcool. E un bărbat atât de bun! Eu cred că l-am cucerit cu naturalețea și cu seriozitatea. Vârsta e doar un număr. N-o simțim, nu se vede. Am și norocul ăsta genetic. Comunicăm atât de mult, în general eu îi scriu când el doarme, el la fel, și dimineața citim și vorbim.”, a spus ea la Antena Stars.