Roxana Blenche, primele declarații după ce a devenit mămică. Imagine emoționantă cu prezentatoarea Hello Chef și fetița ei, Olivia

Prezentatoarea de la Hello Chef, Antena 1, nu se dezlipește de micuța familiei, însă a mărturisit și cine o ajută când trebuie să fie pe platourile de filmare.

Cum se simte Roxana Blenche, după ce a devenit mămică pentru prima oară

Roxana Blenche a născut o fiică perfect sănătoasă, de care e extrem de mândră. Ea și soțul ei, Cătălin, au devenit pentru prima oară părinți și, în prezent, experimentează cele mai intense și frumoase emoții. Într-un interviu acordat pentru Spynews, gazda emisiunii Hello Chef a povestit cum se simte, după ce a născut în urma unei operații de cezariană.

E super frumos, e cel mai frumos sentiment, am făcut un grup pe Facebook ce se numește Chef Mami by Roxana Blenche și acolo am postat și prima fotografie cu Olivia”, a transmis fosta finalistă din sezonul 8 de la Chefi la cuțite.

Vedeta Antena 1 se află în perioada de recuperare după operația de cezariană și încă se adaptează noilor schimbări din viața ei și a soțului, cum ar fi trezirile în noapte. Dar chiar și așa, odată ce-și vede prințesa, uită de tot și de toate, așa cum a recunoscut chiar ea. Totodată, primește sprijin din partea celor dragi, de la mama ei, soacră și Cătălin.

„Seamănă toată cu soțul, e toată Cătălin. Operația nu a fost grea, dacă aș mai fi avut vreo 2 cezariane înainte aș fi comparat, dar a fost ok. Dureri sunt, ca după o operație, dar a dercurs totul normal. Am stat două nopți în spital, iar a treia zi ne-am întors acasă.

Cătălin e foarte implicat, o leagănă, schimbă scutece, o ține în brațe, mă ajută când nu mai pot. Seara ne trezim împreună și mergem la ea, acum e și mama la noi, și soacră-mea, ne ajută amândouă foarte mult peste o săptămână-două.

E super devreme să angajăm o bonă, deocamdată nu, nici gând. Vreau să fiu implicată, să fiu alături de ea, când o să filmez Hello Chef o să vină din nou mama, soacră-mea și ne vor ajuta, după voi fi iar noi trei. Ea trebuie să simtă iubire, trebuie să fie cu noi”, a mai continuat Chef Blenche pentru Spynews.

Vedeta a postat primul său mesaj în grupul de pe Facebook: „Eu si Olivia suntem bine. Ne adaptam la noua viata, la alaptat, la programul de somn. Ma bucur sa vad ca ne strangem din ce in ce mai multi in grup. Sunt extrem de recunoscatoare pentru toata dragostea pe care o primesc de la voi. Curand o sa vina vlogul cu nasterea, stati cu ochii pe grup. Pana atunci, va las o poza cu mine si Olivia, de azi”, a scris ea.

Roxana Blenche, mesaj pentru fani din maternitate. A împărtășit cu cei din mediul online imaginea cu micuța Olivia

Fosta concurentă de la Chefi la cuțite sezon 8 i-a pus un nume binecuvântat fiicei sale, care în limba latină înseamnă „măslin, măslină”. După ce a născut, vedeta a simțit să posteze imaginea cu cea mică, din maternitate, alături de care a postat și un mesaj emoționant.

„Olivia vă pupă pe toți! Suntem super fericiți! Ne auzim în 2-3 zile după ce ne revenim. Fetița noastră frumoasă”, a scris Roxana Blenche pe contul personal de Instagram.

Detalii despre sezonul 5 Hello Chef, cu Roxana Blenche

Din 12 februarie, în fiecare duminică, de la ora 14.00, Chef Roxana Blenche și Carmen Brumă, autoarea unora dintre cele mai de succes programe de slăbit, dau startul sezonului 5 Hello Chef, pornind într-o îndrăzneață călătorie culinară în jurul lumii.

„În cel mai nou sezon Hello Chef călătorim în alte 16 ţări, cu alte culturi, gusturi şi reţete diferite. A fost o adevărată provocare şi pentru mine, deoarece aceste ţări nu au tocmai o cultură gastronomică asemănătoare cu a noastră, însă eu ador provocările.

Totodată a fost un sezon foarte greu pentru mine, din motive de … burtică, a fost dificil să stau atât de mult în picioare, însă echipa a fost senzaţională de-a dreptul. Mi-au făcut toate poftele, au avut mare grijă de mine, aşa că iată-mă în ultima zi, pe cât de mult îmi doream o pauză, pe atât de rău îmi părea că se termină.

Următorul sezon nu o să mai fie cu burtică, o să fie… Hello bebelina! Am avut invitaţi savuroşi, cu care am discutat câte în lună şi în stele, am râs, am cântat, pentru că dacă în primele sezoane îmi era ruşine şi să fredonez ceva, acum am cântat de n-am avut aer, pe româneşte”, a declarat Roxana Blenche, acum ceva timp.

