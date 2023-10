Ruby s-a întors în România, după ce a fost prinsă în războiul din Israel. Ce a publicat pe rețelele sociale

Ruby s-a întors în România, după ce a fost prinsă câteva zile în războiul din Israel. Artista nici bine nu a ajuns acasă că a publicat mai multe InstaStory-uri cu bunica ei, care o aștepta cu nerăbdare.

Ce trebuia să fie o vacanță pentru Ruby s-a transformat în clipe de coșmar. Cântăreața a plecat în Tel Aviv pentru a merge la concertul lui Bruno Mars, fără să se gândească la faptul ca o să izbucnească un război.

Evenimentul nu a mai avut loc, iar vedeta a trecut prin momente cumplite în Israel după ce haosul s-a dezlănțuit. Artista a fost nevoită să se adăpostească într-un buncăr alături de alte persoane până a părăsit țara.

În urmă cu puțin timp, Ruby a ajuns acasă teafără și nevătămată. Pentru că este foarte activă în mediul online, aceasta nu a ezitat să își anunțe fanii că viața nu-i mai este pusă în pericol deoarece a reușit să revină în România.

Mai mult, frumoasa brunetă a publicat o serie de InstaStory-uri ce au copleșit prietenii virtuali. Aceasta și-a filmat bunica în timp ce o aștepta. Reacția femeii a fost emoționantă. Aceasta își aștepta nepoata cu nerăbdare.

Ruby și-a surprins bunica într-o ipostază copleșitoare, după ce s-a întors din Israel

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ruby are o relație specială cu bunica ei. Artista are mare grijă de femeia care a crescut-o și alături de care locuiește într-un penthouse spațios și modern.

Cât timp vedeta s-a aflat la Tel Aviv, bunica ei a fost foarte îngrijorată. Revenirea lui Ruby acasă ia adus zâmbetul pe buze femeii. De asemenea, aceasta a avut o reacție extrem de emoționantă când și-a văzut nepoata.

„Mânca-te-ar mamaia de frumoasă. Ești frumoasă! Dacă te împușcau ăia? Dacă luai foc acolo?”, i-a zis femeia într-un InstaStory.

De asemenea, cântăreața și-a filmat bunica în timp ce o întreba despre concertul lui Bruno Mars. Ruby a informat-o că acesta a părăsit Israelul înainte ca războiul să izbucnească, iar evenimentul nu a mai avut loc.

Prin ce clipe dificile a trecut Ruby în Tel Aviv, după ce a fost prinsă în plin război

Ruby a oferit un interviu telefonic la scurt timp de la declanșarea războiului din Israel. În timp ce vorbea despre clipele dificile prin care trece, legătura s-a întrerup brusc.

„Suntem în vacanţă pentru câteva zile. Mâine ar fi trebuit să zburăm înapoi către ţară. În zona în care suntem noi, toată lumea s-a izolat. Am fost anunţaţi să ne izolăm. Fiecare casă înţeleg că are un buncăr undeva, iar noi avem chiar în apartamentul în care stăm o cameră tip bucăr. Toată lumea s-a izolat. De dimineaţă am fost la micul-dejun când am şi aflat ce se întâmplă de la nişte prieteni din România şi toată lumea a ieşit afară din hotel şi s-a uitat pe cer, erau urme ale rachetelor. Ni s-a spus să ne adăpostim oricum pentru că sunt rămăşiţe ale rachetelor care ne pot răni", a declarat artista la antena3.ro.

„Pare ireal, nu putem procesa ce se întâmplă pentru că la noi în ţară lucruri de acest gen nu se întâmplă şi este ceva complet nou. Nu ştim exact cu ce ne confruntăm. Habar nu avem (n.r. cum ne întoarcem în ţară) pentru că am văzut cum au ţintit rachetele către aeroport şi nu ştiu ce zone, e foarte multă agitaţie aici. Nu ştim cum se va întâmpla. Mi-e şi frică să mă urc acum în avion. În seara asta, aveam un concert care s-a anulat”, a mai adăugat ea.