Ryan Reynolds rupe tăcerea în războiul juridic dintre Blake Lively și Justin Baldoni: „Ce soț nu și-ar susține soția?"

Ryan Reynolds s-a implicat în lupta juridică soției sale cu regizorul Justin Baldoni. Reynolds a oferit un punct de vedere și i-a luat apărarea soției, după ce actrița Blake Lively l-a dat în judecată pentru hărțuire pe Baldoni. 

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 29 Ianuarie 2026, 12:05 | Actualizat Joi, 29 Ianuarie 2026, 12:40
Ryan Reynolds rupe tăcerea în războiul juridic dintre Blake Lively și Justin Baldoni

Mesajele lui Reynolds, în vârstă de 49 de ani, în care îl numea pe Baldoni „prostănac” și „escroc prădător”, au fost recent dezvăluite în cadrul procesului intentat de Lively, în vârstă de 38 de ani, împotriva regizorului filmului „It Ends With Us”, în vârstă de 42 de ani. Mai multe detalii despre lupta proceselor dintre actriță și regizor se regăsesc în documentarul disponibil în AntenaPLAY: „Blake Lively contra Justin Baldoni”. Documentarul analizează toate dovezile scandaloase din acest caz captivant.

Citește și: Blake Lively și Ryan Reynolds au devenit părinți pentru a patra oară. Cum au dat vestea

Ce a spus Ryan Reynolds despre Justin Baldoni, regizorul acuzat de hărțuire

Un reprezentant al lui Ryan Reynolds a declarat public că actorul își susține soția în această luptă a proceselor.

„Da, Ryan s-a implicat. Ce soț nu și-ar susține soția și mama copiilor săi?”, a declarat reprezentantul actorului într-o declarație pentru Puck News.

„El a văzut-o pe soția sa luptând zilnic pentru a se opune hărțuirii sexuale într-un mod discret și respectuos. Ryan crede cu tărie și va apăra dreptul fundamental la un loc de muncă sigur, fără hărțuire și represalii pentru soția sa și pentru alții. Atunci, acum și întotdeauna”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Un purtător de cuvânt al lui Baldoni a furnizat pentru Daily Mail o declarație a avocatului său, Bryan Freedman, care spunea: „Așa cum s-a afirmat de la început și se reflectă în moțiunile clienților noștri, precum și în mesajele de la Sony în care se discută comportamentul doamnei Lively, probele nu susțin afirmațiile din punct de vedere legal. O simplă lectură a mesajelor recent publicate face ca adevărul să fie foarte clar. Rămânem încrezători în procesul legal și în reabilitarea tuturor părților implicate în cazul Justin Baldoni.”

O sursă a declarat pentru Puck News că acele comentarii ale lui Reynolds din mesajele cu agentul Warren Zavala despre producătorul executiv Todd Black și directorul Sony Ange Giannetti, pe care i-a numit „persoane în vârstă ineficiente, fără idei sau abilități de comunicare”, îl fac să pară „copilăros și irascibil”.

Sursa a adăugat că Reynolds, care, potrivit unor informații, l-ar fi confruntat pe Baldoni, în lacrimi, pentru că i-a jignit soția în 2023, „își protejează foarte mult imaginea. Este cel mai mare coșmar al său ca aceste lucruri să fie făcute publice”.

În decembrie 2024, Lively l-a numit pe Baldoni într-un proces în care l-a acuzat de hărțuire sexuală, comportament răzbunător și provocarea intenționată de stres emoțional.

Actrița a susținut că Baldoni a hărțuit-o sexual în mai multe moduri, inclusiv prin body shaming, și a orchestrat o campanie de denigrare pentru a-i afecta reputația.

Baldoni, care i-a acuzat anterior pe Lively și Reynolds că și-au folosit puterea de vedete pentru a-i deturna filmul, a negat acuzațiile.

Lively solicită despăgubiri de peste 160 de milioane de dolari

Lively solicită despăgubiri de peste 160 de milioane de dolari, procesul fiind programat pentru mai 2026, la New York. Contracararea lui Baldoni împotriva lui Lively și Reynolds, care sunt căsătoriți din 2012 și au patru copii, pentru defăimare și șantaj, a fost respinsă de judecător.

Filmul It Ends with Us a încasat 148 de milioane de dolari la box-office-ul intern și 350 de milioane de dolari la nivel global, dar succesul filmului a fost umbrit de acuzațiile aduse de vedetele sale.

Într-o serie de mesaje recent dezvăluite din proces, Reynolds l-a atacat pe Baldoni, susținând că soția sa era responsabilă pentru succesul filmului în box office.

Într-un schimb de mesaje din iulie 2024 cu un director executiv al WME, Reynolds s-ar fi referit la Baldoni ca fiind un „escroc pur-sânge și prădător” și o „mizerie inexplicabil de toxică”.

El ar fi adăugat în acel mesaj: „Aș pune reputația lui Blake la încercare în orice zi a săptămânii. Ea a lucrat cu zeci de alte persoane abuzive. Din experiența ei (și a mea), nimeni nu a atins vreodată culmile josniciei așa cum a făcut-o Justin Baldoni”.

Și într-o discuție cu Zavala pe 9 august 2024, cam în același timp în care It Ends with Us a avut un debut fulminant la box office, vedeta din Deadpool a spus despre Lively: „Ea a făcut ca acest weekend să devină realitate”.

„Baldoni și ceilalți proști ar trebui să recunoască speculațiile și bârfele”, a spus Reynolds. „Ar trebui să se opună în cel mai vehement și categoric mod posibil. Acum.”

Reynolds s-a plâns că actorul-regizor și asociații săi nu au asumat responsabilitatea publică după ce au început să circule primele rapoarte despre tensiuni pe platoul de filmare, conform documentelor judiciare analizate de Daily Mail în cadrul litigiului dintre Lively și Baldoni.

În cadrul discuției, Reynolds a speculat asupra strategiilor de a-și proteja soția de publicitatea negativă, afirmând că ea „nu ar trebui să fie supusă unor povești ridicole în contextul primelor rapoarte despre disensiuni în timpul producției.

Reynolds a spus că Baldoni și echipa sa „ar trebui să o protejeze” pe Lively, adăugând: „Ei pot și ar trebui să accepte consecințele acțiunilor lor și să se ocupe de comportamentul grosolan înainte ca acesta să se întoarcă împotriva lor”.

Documentarul Blake Lively contra Justin Baldoni, disponibil în AntenaPLAY

Când regizorul Justin Baldoni a anunțat că actrița de top Blake Lively va fi protagonista adaptării cinematografice a bestsellerului „It Ends With Us”, rețelele sociale au explodat de entuziasm. Însă controversele care au cuprins filmul amenință să umbrească mesajul său despre violența domestică.

Blake Lively și Ryan Reynold
+2
Mai multe fotografii

La patru luni după lansarea filmului, Lively a șocat Hollywood-ul printr-o plângere legală, acuzându-l pe Baldoni de comportament sexual neadecvat pe platourile de filmare și susținând că acesta a angajat o firmă de PR pentru a desfășura o campanie de denigrare online împotriva ei, cu scopul de a o reduce la tăcere. Baldoni a negat acuzațiile și a răspuns rapid cu un contra-proces de 400 de milioane de dolari, acuzând-o pe Lively de defăimare și de încercarea de a prelua controlul creativ asupra filmului. Documentarul analizează toate dovezile scandaloase din acest caz captivant. Titlu: Blake Lively contra Justin Baldoni (He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni), An producție: 2025, Genul programului: Documentar | 15+. Tot ce vrei e să dai PLAY!

