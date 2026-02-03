Antena Căutare
Ryan Reynolds vine în România. Cu ce ocazie va bifa actorul prima apariție oficială în țara noastră

În toamna lui 2026, Ryan Reynolds va bifa prima lui apariție oficială în România. Actorul cunoscut pentru rolul principal din „Deadpool” va participa la evenimentul IMPACT Bucharest, care va avea loc în perioada 29-30 septembrie. 

Publicat: Marti, 03 Februarie 2026, 11:35 | Actualizat Marti, 03 Februarie 2026, 11:50
Ryan Reynolds, în vârstă de 49 de ani, vine în România

Organizatorii IMPACT Bucharest au anunțat participarea extraordinară a lui Ryan Reynolds, actor, producător și antreprenor, la ediția din 2026, care va avea loc la finalul lui spetembrie.

Aceasta va fi prima apariție oficială în România a lui Ryan Reynolds. La evenimentul din București, actorul va avea rolul de speaker de top.

Ryan Reynolds vine în România pentru prima dată. Când și unde va putea fi văzut actorul

La IMPACT Bucharest 2026, Reynolds va vorbi despre experiențele sale din industria filmului, din mediul creativ și din business și va oferi perspective asupra creativității, leadershipului și procesului decizional. Actorul este cunoscut și pentru faptul că abordează public subiecte precum anxietatea și impactul acesteia asupra stilului său de conducere, o temă relevantă pentru mediile de business și creative cu nivel ridicat de presiune, potrivit news.ro.

Pe lângă cariera cinematografică, Ryan Reynolds s-a remarcat ca antreprenor și investitor. Este acționar al brandului Aviation American Gin și investitor major în Mint Mobile, companii care au fost ulterior vândute în tranzacții evaluate la peste un miliard de dolari. Prin agenția sa de marketing creativ, Maximum Effort, Reynolds este asociat cu strategia de „fastvertising”, care presupune lansarea rapidă de campanii de comunicare în timp real, adesea la câteva ore după momente-cheie pentru branduri.

Cea de-a treia ediție IMPACT Bucharest este anunțată drept cel mai amplu eveniment economic din Europa de Sud-Est, oferind participanților acces la dezbateri pe teme majore și oportunități de networking cu lideri de afaceri importanți.

Aproximativ 2.000 de oameni din România, Bulgaria, Serbia, Croaţia, Albania şi alte ţări din regiunea Europei de Sud-Est, precum şi din Polonia şi restul Europei, sunt aşteptaţi să participe la eveniment.

Discuţiile vor avea teme precum dezvoltarea economică, inovaţia şi beneficiile conectării ecosistemelor locale, regionale şi globale pentru România şi regiune. Lista completă a speakerilor urmează să fie anunţată.

Ryan Reynolds este un actor, producător și antreprenor canadian, născut la 23 octombrie 1976, în Vancouver, Canada. Și-a început cariera în televiziune la începutul anilor 90. Nominalizat la Globurile de Aur, Reynolds este şi producător al francizei "Deadpool", un fenomen global de miliarde de dolari. În plan personal, actorul de la Hollywood este căsătorit cu actirța Blake Lively din 2012 și au împreună 4 copii.

