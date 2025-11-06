Angelina Jolie a rămas fără șofer în timpul unei vizite la un spital de copii din Sudul Ucrainei. De ce a fost luat de armată

Angelina Jolie a vizitat o maternitate și un spital pediatric în Sudul Ucrainei, la Herson. Iată ce s-a întâmplat cu șoferul său.

Angelina Jolie a vizitat unul dintre cele mai periculoase locuri din Ucraina, Herson, ocupat de Rusia timp de mai multe luni în 2022 și marcat de violențe în fiecare zi.

Actrița este fost emisar ONU și ambasador UNICEF. Vizita-surpriză a acesteia a avut ca scop întâlnirea cu copiii afectați de război.

Ce s-a întâmplat cu șoferul Angelinei Jolie în Ucraina

Din februarie 2022, aceasta este a doua vizită a Angelinei Jolie în Ucraina. Actrița a fost fotografiată purtând vestă antiglonț și o emblemă a unei organzații nonprofit britanice care vine în sprijinul civililo în timpul războiului, Legacy of War Foundation.

„Într-o perioadă în care guvernele din întreaga lume își întorc spatele protecției civililor, puterea lor și sprijinul pe care și-l oferă unul altuia sunt copleșitoare”, spunea Angelina Jolie, conform unei surse.

„Locuitorii din Nicolaev și Herson trăiesc în primejdie în fiecare zi, dar nu renunță”, a mai adăugat ea.

Actrița și-a petrecut timpul alături de copii în încăperi fără geamuri. De asemenea, a vizitat facilități medicale și educaționale care au fost mutate sub pământ pentru a scăpa de atacurile constante ale rușilor.

În tot acest timp, șoferul care îi era asignat actriței pe perioada vizitei în Ucraina a fost luat pe sus de militari pentru a fi recrutat.

Armata ucraineană a confirmat că șoferul actriței a fost încorporat, doar pentru a șterge mai târziu declarația scurtă. De asemenea, au refuzat să confirme sau să infirme detaliile incidentului, conform unei surse.

„Informațiile răspândite în media sunt distorsionate,” se arată în declarație, „o anchetă este în curs de desfășurare și toate circumstanțele sunt clarificate”, s-a precizat.

Potrivit informațiilor, șoferul era rezervist și primise ordinul de reîncorporare și de prezentare la training.

Herson, odată cămin pentru aproape 300.000 de oameni, este cel mai mare oraș aflat pe linia frontului, ceea ce îl face unul dintre cele mai periculoase orașe din Ucraina. A fost ocupat de forțele ruse din martie 2022 până când s-au retras opt luni mai târziu peste râul Nipru, unde rămân pe malul opus.

„Suntem foarte recunoscători pentru (vizita Angelinei Jolie) și pentru faptul că oamenii vin aici”, a declarat Oleksandr Tolokonnikov, adjunct al șefului administrației regionale din Herson, pentru principalul post de televiziune de stat din Ucraina. „Uneori pare că am fost uitați, dar putem vedea că nu este cazul.”