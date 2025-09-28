Shiloh, apariție îndrăzneață și o schimbare de look wow. Cum a fost surprinsă fiica Angelinei Jolie pe străzile din New York

Shiloh, fiica cea mare a Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, și-a surprins admiratorii cu un nou look, la scurt timp după ce și-a schimbat oficial numele.

Adolescentei i se potrivește perfect vibe-ul grunge, iar recent a fost surprinsă cu un piercing în buză.

Shiloh Jolie, apariție îndrăzneață

Tânăra de 19 ani, care și-a vopsit părul într-o nuanță de blond platinat, a fost surprinsă pe străzile din New York purtând un pulover supradimensionat și pantaloni largi. Shiloh, fiica unor staruri de top, avea un piercing în buză, semn că moda anilor 2000 nu a murit.

Pentru adolescenta de 19 ani, este un look complet nou și mult mai îndrăzneț, în contrast cu stilul ei discret de până acum. De această dată a părut fericită și încrezătoare, iar nuanța intensă de blond a făcut-o, desigur, să semene și mai mult cu tatăl ei.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Shiloh seamănă izbitor cu ambii părinți, însă cu siguranță a moștenit buzele iconice ale mamei sale. Tânăra coregrafă are acum și un nume nou, în ton cu schimbarea de look: recent a apărut creditată ca „Shi Joli”, după ce a colaborat ca dansatoare la un eveniment Net-A-Porter.

Citește și: Angelina Jolie, schimbare radicală de look! Cum arată cu părul tuns bob. Actrița filmează „Anxious People” la Londra

Shiloh a renunțat la numele de familie al celebrului ei tată

Schimbarea de nume vine după ce, în 2024, Shiloh a cerut oficial să renunțe la Pitt, numele de familie al tatălui ei. Cererea a fost depusă imediat după ce a împlinit 18 ani, în luna mai, și a fost aprobată.

Acum, numele ei legal este Shiloh Nouvel Jolie, potrivit News.com.au. Shiloh nu este singurul copil al fostului cuplu care a ales să se distanțeze public de tatăl său. Sora ei mai mică, Vivienne, în vârstă de 15 ani, pare că evită și ea să folosească numele de familie al acestuia.

În stilul clasic de „fiică de vedetă”, Vivienne a lucrat ca producător la noua piesă de pe Broadway a mamei sale, „The Outsiders”, însă pe afiș a fost trecută simplu: Vivienne Jolie.

Și Zahara, fiica lor de 19 ani, a ajuns virală după ce, într-un clip de la facultate, s-a prezentat ca Zahara Jolie în timpul ceremoniei de depunere a jurământului.

Îndepărtarea de tatăl lor, star de cinema, a venit după un presupus incident petrecut într-un avion, în 2016, când Angelina Jolie a susținut că Brad Pitt băuse și ar fi devenit violent fizic și verbal.

La scurt timp, Jolie a intentat divorțul, o veste care la vremea respectivă a șocat opinia publică – pentru că, la suprafață, păreau să aibă o căsnicie perfectă.

Cei doi, odinioară numiți „cel mai frumos cuplu din lume”, au devenit părinți pentru doi copii adoptați și alți patru biologici. Păreau să aibă o căsnicie perfectă, însă totul s-a prăbușit în 2016, iar de atunci copiii au fost văzuți rareori alături de Pitt, în schimb apar frecvent alături de Jolie.

În 2020, actrița, de obicei extrem de discretă, a declarat pentru Vogue India că a pus capăt căsniciei de dragul copiilor.

„Am ales să mă despart pentru binele familiei mele. Unii au profitat de tăcerea mea, iar copiii citesc în presă minciuni despre ei, dar le reamintesc mereu că își cunosc propria poveste și propriile gânduri. Sunt șase tineri foarte curajoși și foarte puternici”, a spus ea.