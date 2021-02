S-a pozat în dormitor și a făcut senzație! Ruby, cea mai îndrăzneață poză de până acum. Ce au observat fanii imediat

Au urmat apoi piesele „Party Hard” și „Miracle of Love”, dar adevăratul succes a venit în 2012, odată cu lansarea piesei „Stinge lumina”. Puțini știu însă că melodia a fost produsă de Alex Velea! Un alt succes răsunator al artistei a venit odată cu lansarea melodiei „Nu pune la suflet”, în colaborare cu What's Up. În prezent, piesa are mai bine de 35 de milioane de vizualizări și a stat mult timp în topurile muzicale din România.

În 2015, Ruby lansează un alt hit de succes, de data aceasta împreună cu bunul său prieten, Dorian Popa. Piesa „Bună, ce mai zici?” ajunge în doar trei săptămâni să aibă mai bine de zece milioane de vizualizări pe YouTube.

citește și: Poftiți la circ 2020, ediția 11. Ruby a reușit să-l înfurie pe Nea Marin cu gestul său! „Nu l-am văzut în viața mea așa nervos”

În prezent este într-o relație cu Adrian Robert Grigoriță, alături de care a participat la reality-show-ul „Asia Express” sezonul 2, de la Antena 1.

De asemenea, pe Ruby am putut s-o vedem recent și în emisiunea „Poftiți la circ”, cu Nea Marin.

Ruby a făcut de curând senzație cu o poză îndrăzneață postată pe Instagram, realizată în timp ce stă în pat, la primele ore ale dimineții. Ceea ce au observat fanii imediat au fost tatuajele vedetei, dar și superbul corp de zeiță.