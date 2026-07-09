Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă

Bonnie Tyler, legendara interpretă a hiturilor „Total Eclipse of the Heart” și „Holding Out for a Hero”, a murit la 75 de ani.

Una dintre cele mai cunoscute cântărețe din lume, Bonnie Tyler, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Artista galeză, celebră pentru hiturile „Total Eclipse of the Heart”, „Holding Out for a Hero” și „It’s a Heartache”, a murit după o lungă luptă cu problemele de sănătate, potrivit unui anunț publicat de familie pe site-ul oficial al artistei.

Bonnie Tyler a murit

„Familia și echipa lui Bonnie anunță cu inima frântă că Bonnie a decedat pe neașteptate aseară la spitalul din Portugalia, din cauza bolii pentru care era tratată”, se arată în comunicatul oficial.

Problemele de sănătate ale artistei au început în luna mai, când a fost supusă unei intervenții chirurgicale intestinale de urgență într-un spital din Portugalia.

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După operație, medicii au decis să o plaseze în comă indusă pentru a-i oferi organismului șanse mai mari de recuperare. Luna trecută, reprezentanții săi anunțau că Bonnie Tyler ieșise din comă, însă starea sa rămânea gravă, iar artista era internată în continuare la terapie intensivă.

În aceeași perioadă, familia a transmis un mesaj emoționant fanilor din întreaga lume, cerând discreție și respect pentru intimitatea lor.

„Vom emite o nouă declarație în curând, dar deocamdată solicităm confidențialitate pentru a gestiona această tragedie.”

Povestea lui Bonnie Tyler

Născută Gaynor Hopkins în 1951, în Țara Galilor, Bonnie Tyler a fost descoperită într-un club din Swansea și și-a început cariera muzicală în a doua jumătate a anilor ’70. Primul său single, „Lost in France”, a fost lansat în 1977, însă consacrarea a venit în același an cu piesa „It’s a Heartache”, care a ajuns pe locul 4 în topul britanic și pe locul 3 în Billboard Hot 100 din Statele Unite.

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Cel mai mare succes al carierei sale a fost însă „Total Eclipse of the Heart”, lansată în 1983. Compusă de Jim Steinman, piesa a devenit rapid un fenomen internațional și unul dintre cele mai cunoscute cântece din istoria muzicii pop-rock. Inițial, melodia purta titlul „Vampires in Love”, fiind scrisă pentru un proiect muzical inspirat de povestea „Nosferatu”, însă ulterior a fost adaptată și transformată în hitul care avea să cucerească lumea.

În același an, Bonnie Tyler a lansat și alte piese care au rămas în memoria publicului, iar în 1984 a cucerit topurile cu „Holding Out for a Hero”, melodie care continuă să fie folosită în filme, seriale și reclame.

De-a lungul unei cariere de aproape cinci decenii, artista a lansat numeroase albume și a susținut concerte în întreaga lume. În 2013, a reprezentat Regatul Unit la Concursul Eurovision, unde s-a clasat pe locul 19 din 26 de participanți. În 2022, a fost decorată cu titlul de Member of the Order of the British Empire (MBE) pentru contribuția sa remarcabilă la muzică. Vedeta a strâns o avere remarcabilă și se estimează ca avea în conturi între 30 și 40 de milioane de dolari.

Bonnie Tyler lasă în urmă o moștenire muzicală impresionantă și milioane de fani din întreaga lume. Artista era căsătorită cu Robert Sullivan încă din 1973, cei doi formând unul dintre cele mai longevive cupluri din lumea muzicii. Vocea sa inconfundabilă și piesele care au marcat generații întregi vor rămâne parte din istoria muzicii internaționale.