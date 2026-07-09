Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă

Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă

Bonnie Tyler, legendara interpretă a hiturilor „Total Eclipse of the Heart” și „Holding Out for a Hero”, a murit la 75 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Iulie 2026, 12:45 | Actualizat Joi, 09 Iulie 2026, 12:54
Galerie
Bonnie Tyler a murit la 75 de ani | Getty Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Una dintre cele mai cunoscute cântărețe din lume, Bonnie Tyler, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Artista galeză, celebră pentru hiturile „Total Eclipse of the Heart”, „Holding Out for a Hero” și „It’s a Heartache”, a murit după o lungă luptă cu problemele de sănătate, potrivit unui anunț publicat de familie pe site-ul oficial al artistei.

Bonnie Tyler a murit

„Familia și echipa lui Bonnie anunță cu inima frântă că Bonnie a decedat pe neașteptate aseară la spitalul din Portugalia, din cauza bolii pentru care era tratată”, se arată în comunicatul oficial.

Problemele de sănătate ale artistei au început în luna mai, când a fost supusă unei intervenții chirurgicale intestinale de urgență într-un spital din Portugalia.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După operație, medicii au decis să o plaseze în comă indusă pentru a-i oferi organismului șanse mai mari de recuperare. Luna trecută, reprezentanții săi anunțau că Bonnie Tyler ieșise din comă, însă starea sa rămânea gravă, iar artista era internată în continuare la terapie intensivă.

În aceeași perioadă, familia a transmis un mesaj emoționant fanilor din întreaga lume, cerând discreție și respect pentru intimitatea lor.

„Vom emite o nouă declarație în curând, dar deocamdată solicităm confidențialitate pentru a gestiona această tragedie.”

Povestea lui Bonnie Tyler

Născută Gaynor Hopkins în 1951, în Țara Galilor, Bonnie Tyler a fost descoperită într-un club din Swansea și și-a început cariera muzicală în a doua jumătate a anilor ’70. Primul său single, „Lost in France”, a fost lansat în 1977, însă consacrarea a venit în același an cu piesa „It’s a Heartache”, care a ajuns pe locul 4 în topul britanic și pe locul 3 în Billboard Hot 100 din Statele Unite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cel mai mare succes al carierei sale a fost însă „Total Eclipse of the Heart”, lansată în 1983. Compusă de Jim Steinman, piesa a devenit rapid un fenomen internațional și unul dintre cele mai cunoscute cântece din istoria muzicii pop-rock. Inițial, melodia purta titlul „Vampires in Love”, fiind scrisă pentru un proiect muzical inspirat de povestea „Nosferatu”, însă ulterior a fost adaptată și transformată în hitul care avea să cucerească lumea.

În același an, Bonnie Tyler a lansat și alte piese care au rămas în memoria publicului, iar în 1984 a cucerit topurile cu „Holding Out for a Hero”, melodie care continuă să fie folosită în filme, seriale și reclame.

De-a lungul unei cariere de aproape cinci decenii, artista a lansat numeroase albume și a susținut concerte în întreaga lume. În 2013, a reprezentat Regatul Unit la Concursul Eurovision, unde s-a clasat pe locul 19 din 26 de participanți. În 2022, a fost decorată cu titlul de Member of the Order of the British Empire (MBE) pentru contribuția sa remarcabilă la muzică. Vedeta a strâns o avere remarcabilă și se estimează ca avea în conturi între 30 și 40 de milioane de dolari.

+1
Mai multe fotografii

Bonnie Tyler lasă în urmă o moștenire muzicală impresionantă și milioane de fani din întreaga lume. Artista era căsătorită cu Robert Sullivan încă din 1973, cei doi formând unul dintre cele mai longevive cupluri din lumea muzicii. Vocea sa inconfundabilă și piesele care au marcat generații întregi vor rămâne parte din istoria muzicii internaționale.

Ce mai face Simona Amânar. Cum arată acum campioana al cărei nume îl poartă una dintre cele mai dificile sărituri din gi...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia e la mare căutare! Trebuie să-şi decidă viitorul Milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia e la mare căutare! Trebuie să-şi decidă viitorul
Observatornews.ro Incendiu devastator pe plaja H2O din Mamaia. Două beach baruri s-au făcut scrum Incendiu devastator pe plaja H2O din Mamaia. Două beach baruri s-au făcut scrum
Antena 3 Cum a murit Gabi Mureșan: Fostul fotbalist se afla la o petrecere și a fost dat dispărut. Filmul tragediei Cum a murit Gabi Mureșan: Fostul fotbalist se afla la o petrecere și a fost dat dispărut. Filmul tragediei
SpyNews A mers la spital crezând că este deshidratată. Ce au descoperit medicii a fost îngrozitor A mers la spital crezând că este deshidratată. Ce au descoperit medicii a fost îngrozitor
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta vorbește deschis despre efectele adverse ale tratamentului
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta vorbește deschis despre efectele adverse ale tratamentului
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Dorian Popa, imagini în timp ce face muncă în folosul comunității. Ce a găsit pe străzile din Domnești: „Este o luptă crâncenă”
Dorian Popa, imagini în timp ce face muncă în folosul comunității. Ce a găsit pe străzile din Domnești:...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro AntenaSport
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai... Elle
De ce mama din Constanța care și-a agresat fetița pe stradă nu are interdicție să-și vadă copiii. Explicațiile autorităților
De ce mama din Constanța care și-a agresat fetița pe stradă nu are interdicție să-și vadă copiii.... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
"I-am prezentat-o pe Mirabela lui Trump". Nicușor Dan dezvăluie ce au discutat Prima Doamnă a României și... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Vom avea alegeri anticipate? Claudiu Manda: „Asta nu rezolvă situația!”
Vom avea alegeri anticipate? Claudiu Manda: „Asta nu rezolvă situația!” BZI
Noua mașinărie de taxat șoferii e greu de pornit. Cum va funcționa sistemul pe drumurile publice
Noua mașinărie de taxat șoferii e greu de pornit. Cum va funcționa sistemul pe drumurile publice Jurnalul
Istanbul se pregătește să găzduiască Jocurile Europene 2027
Istanbul se pregătește să găzduiască Jocurile Europene 2027 Kudika
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit... Redactia.ro
Batoanele proteice şi ciocolata fără zahăr, la analize de laborator. Rezultate surprinzătoare
Batoanele proteice şi ciocolata fără zahăr, la analize de laborator. Rezultate surprinzătoare Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să vorbești cu copilul despre furie și cum să o gestioneze
Cum să vorbești cu copilul despre furie și cum să o gestioneze DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x