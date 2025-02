Sâmbătă, 15 februarie, de la ora 16.00, Visul românesc-Succes american devine Visul românesc-Succes Internațional, la Antena Stars

Începând din 15 februarie, emisiunea „Visul românesc – Succes american” își extinde orizonturile și devine „Visul românesc – Succes internațional”.

Difuzată în fiecare sâmbătă, de la ora 16:00, pe Antena Stars, emisiunea continuă cu un nou sezon și aduce în fața publicului povești inspiraționale din întreaga lume! Realizatoarea Mădălina Bălan va face cunoscute noi destine impresionante ale românilor de succes care au cucerit, pe lângă America, și alte colțuri ale lumii.

Inspirată de curajul și determinarea acestor oameni, emisiunea va arăta că succesul nu are granițe, iar „visul românesc” poate deveni realitate oriunde în lume.

„Din America, într-o lume orientală, Dubai. Români, îndepliniți-vă visele, oriunde v-ați afla în lume! Dragi români, oricât de grea este, uneori, viața, orice ar fi în sufletul vostru și orice vis încă neîmplinit ați avea, vă îndemn cu iubire să vă îndepliniți menirea vieții și să nu uitați de spiritul românesc. După un an în care am stat mai mult în America, pentru a descoperi poveștile românilor de pe tărâm american, povești dramatice la început de drum, dar astăzi pline de inspirație, am decis, tot dintr-o dorință intrinsecă de a arăta tuturor că se poate, să lărgim granițele. Am ales Dubaiul ca primă destinație după America, pentru că am observat o dorință tot mai mare a românilor de a alege acest loc. Am cunoscut acolo români minunați, care nu au renunțat, indiferent cât de greu le-a fost la început. Așadar, începând de sâmbătă, 15 februarie, de la ora 16:00, la Visul românesc – Succes internațional, pe Antena Stars, vă invit să descoperiți povești extraordinare ale românilor, care sper să vă inspire.”, a declarat Mădălina Bălan.

Emisiunea Visul românesc – Succes internațional va putea fi urmărită în fiecare sâmbăta, de la ora 16.00, la Antena Stars.