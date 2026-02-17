Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave

Scandalul momentului din TikTok ia amploare. De la prietenie și apariții comune, Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică au ajuns la cuțite. Conflictul a început în urmă cu mai mulți ani, însă o scânteie a fost suficientă ca scandalul să ia proporții în februarie 2026.

Scandalul momentului dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi a trecut de la înțepături subtile ca între niște rivale, la acuzații grave și amenințări. Daniela Costechi, o altă influeceriță celebră din Republica Moldova, a intervenit în scandal, confirmând că a fost șantajată cu un capac de sicriu și dând de înțeles că ar fi vorba despre familia Iulianei Beregoi.

De la o relație cordială, la rivale. Andreea Bostănică a simțit săgeți din partea Iulianei Beregoi pe vremea când erau adolescente

Când aveau în jur de 13 ani, Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică au apărut la evenimente împreună, au fost văzute îmbrățișându-se, iar oamenii le-au perceput ca pe niște prietene. Când cele două dive din Republica Moldova au început să aibă un succes din ce în ce mai mare în online, au început și adversitățile.

Unul dintre momentele de care și-a amintit acum Andreea Bostănică și pe care l-a povestit în online a fost cel în care Beregoi ar fi întrebat-o ce telefon are, dând de înțeles că doar ea ar fi putut să aibă cel mai scump și performant telefon de la vremea aceea.

Andreea Bostănică a criticat faptul că Iuliana Beregoi a făcut de-a lungul timpului comentarii cu un aer de superioritate, spunând că ea e artistă, Bostănică doar influenceriță, că Bostănică se crede în competiție cu ea, dar e mult sub nivelul ei, ar fi criticat buchetele imense de flori cu care Bostanică apărea în online, și multe alte înțepături subtile.

Scânteia care a reaprins conflictul. De la ce a pornit scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică în 2026

În 2026 conflictul dintre cele două influencerițe moldovence s-a reaprins după ce Andreea Bostănică a participat la un podcast în care a vorbit despre Iuliana Beregoi și a rememorat un moment în care Iuliana ar fi răspuns unui fan într-un live pe TIkTok în limba rusă, spunând: „Și eu o urăsc pe Andreea Bostănică”. Și Iuliana Beregoi a participat la podcasturi în care a vorbit despre Andreea Bostănică spunând: „Dacă zice ea că s-a întâmplat ceva, poate e doar în capul ei”.

Andreea Bostănică i-a adus apoi în mediul online acuzații și injurii Iulianei Beregoi: „Te-a avut cine n-a vrut. Fetița cu corp de băiețel. Nu mai da like-uri la comentarii, că o să-ți pară rău”, a spus recent Andreea Bostănică.

Acuzații grave și injurii. Ce a declarat Andreea Bostănică despre Iuliana Beregoi

Mai mult, Andreea Bostănică o amenință pe Iuliana Beregoi că ar putea face public un videoclip intim cu Beregoi și Petre Ștefan.

Redăm câteva dintre declrațiile Andreei Bostănică făcute pe TikTok:

„Pe lângă că Petre Ștefan a avut treabă cu ea, fix la o săptămână distanță a avut-o și Yny Sebi și după aceea plângea la Petre că vrea înapoi la el. Băieții aștia erau cei mai buni prieteni. A avut treabă cu Nouăunșpe, a avut treabă cu Petre Ștefan, a avut treabă cu Mario Fresh când el era într-o relație. Și pe lângă asta îi dădea like-uri Alexiei. A avut treabă cu Vlad Munteanu, a avut treabă cu Ceanu, cu toboșarul Mirei. La Moldova cu toți fotbaliștii, îi ia la rând pe toți”, a spus Andreea Bostănică despre rivala sa.

„Eu am zburat cu avionul privat pentru că fostul meu iubit mi-a achitat asta. Tu, pe data de 28 ai zburat cu avionul privat. Cine ți-a achitat ție avionul privat? Știi de ce nu arăți, că tu mă bârfești pe mine când tu ești buba. Oameni buni, vă promit că săptămâna viitoare o să vină în Dubai. Eu stau în Dubai cu mama și fratele uneori pentru că fostul mi-a dăruit o casă de vacanță în Dubai. Dar tu de ce nu arăți unde stai în Dubai?

Vrei să îți zic de ce? Dacă nu vrei să zic unde dormi în Dubai stai în banca ta și nu fă pe victima! Eu știu că el mi-a spus că tu vii într-o săptămână aici! Ai fost cu toți artiștii, cu toți trapperii din țară. Cu băieți care aveau iubită! Asta ești tu”, a spus Andreea Bostănică într-un live pe Tiktok.

Redăm o parte din răspunsul Iulianei Beregoi:

„Știi doar să înjuri! Înjură în continuare. Ăsta e singurul vocabular pe care poți să-l ai. Dar să-mi jignești familia? Îmi vine să râd cum din ciudă spui chestii atât de urâte și negative”, a fost replica Iulianei Beregoi, după ce Bostănică a folosit injurii vorbind despre ea.

Intervenția Olgăi Verbițchi

În acest conflict, o altă artistă din Republica Moldova și fostă câștigătoare de X Factor România, Olga Verbițchi s-a poziționat ca fiind de partea Andreei Bostănică, spunând, în calitate de fostă prietenă a Iulianei Beregoi, că aceasta i-ar fi pus multe piedici în carieră și că ar fi avut un comportament toxic.

„Tu te iei de mine că dau bullying, dar ce ai făcut cu câștigătoarea X Factor?! Sunt șocată. Când prietena ta cea mai bună a câștigat X Factor la 15 ani, i-ai zis când a urcat să ia trofeul că are o rochie hidoasă și te-ai luat de aspectul ei? Ai făcut mișto de fata aia și s-a dus și și-a luat trofeul cu lacrimi în ochi”, a spus Andreea Bostănică pe TikTok.

De la jigniri la acuzații de natură penală. Grupul infracțional despre care a vorbit Andreea Bostănică

Andreea Bostănică a vorbit pe Internet despre un grup infracțional suspectat de șantaj, spunând că ar fi vorba despre familia Iulianei Beregoi. Bostănică a spus prin ce clipe de teroare a trecut o altă influenceriță, care ulterior a confirmat că a fost amenințată. Tatăl Iulianei Beregoi este director de cimitir.

Acest grup ar fi șantajat persoane punând la poartă un capac de cimitir cu poza persoanei șantajate.

Poliția din Republica Moldova a emis un comunicat oficial pe 13 februarie 2026.

„Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei. În perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat suma de peste 47 200 de euro.

Potrivit materialelor cauzei penale, primele acțiuni de șantaj au avut loc în aprilie- mai 2021, când suspecții, cu un profil fals creat pe rețeaua de socializare Instagram, ar fi solicitat mijloace bănești victimelor, sub pretextul de a nu le perturba activitatea pe platforma respectivă. Ulterior, acțiunile de șantaj ar fi fost însoțite de amenințări grave.

În noaptea de 4 spre 5 mai 2025, bănuiții ar fi adus la poarta domiciliului părinților uneia dintre victime, dintr-o localitate din raionul Căușeni, un capac de sicriu, o cruce din metal cu indicarea datei nașterii și a unei presupuse date a decesului victimei, precum și o fotografie a victimei împreună cu fiica sa minoră, gest perceput de partea vătămată ca o amenințare reală la adresa vieții sale.

Mijloacele bănești erau transferate pe diverse conturi bancare și portofele electronice cu valută virtuală, ulterior fiind redirecționate pe alte conturi și retrase în numerar. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, cu suportul BPDS „Fulger”, au fost efectuate 10 percheziții, fiind depistate și ridicate telefoane mobile, dispozitive de stocare a informației, carduri bancare, precum și un automobil de marca BMW.

Cele 8 persoane au fost recunoscute în calitate de bănuit, iar una dintre acestea a fost reținută pentru 72 de ore. Dacă vinovăția le va fi dovedită, acestea riscă pedeapsa cu închisoare de la 11 la 13 ani, conform legislației în vigoare. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul oficial al Poliției din Republica Moldova.

Influencerița Daniela Costechi a confirmat că a fost amenințată cu moartea și șantajată

Daniela Costechi, influencerița care a vorbit cu Andreea Bostănică, a confirmat public că a fost victima unui șantaj.

„În noaptea de 4 spre 5 mai 2025, la ora 00:00, mă suna tata plângând, așa distrus nu l-am văzut niciodată: <Dana, traiesti?>, zic <Da>, <La noi la poartă a pus cineva un capac de sicriu, roșu, cu numele tău, cu data morții și poză cu tine și Leila, cu o linie neagră, alb negru>. Pe cruce scria numele meu, data mea de naștere și presupusa mea dată a decesului. Sicriul a fost pus în data de 5 mai și data morții mele era în 15 mai 2025. În momentul acela, la mine era o prietenă din Republica Moldova și cel care a organizat tot îi dădea mesaje către mine”, a declarat Daniela Costechi, pe Instagram.

„Câteva zile în urmă a apărut știre despre cazul meu. Acolo este video cum se fac percheziții la două case. Prima casă nu o cunosc, dar a doua casă, adică ușa de la apartament am recunoscut-o după ce am văzut videoclipul postat de Andreea Bostănică. Eu știu a cui e ușa aceea. De ce s-au făcut percheziții la tine acasă?! (...) Eu văd pe Internet secvențe dintr-un interviu în care fata respectivă spune că tatăl ei e director la cimitir. Nu vreau să mă arunc cu vorbe, las poliția să își facă treaba, dar de aici inspirația cu sicriul și crucea? M-am gândit eu că trebuie să ai pile puternice să poți să faci la comandă o cruce cu o dată a morții în avans”, a declarat Daniela Costechi.

Trapperul MGK intervine în scandalul Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi

Trapperul MGK a ironizat scandalul dintre cele două cântărețe:

„Se ceartă Andreea Bostanica cu Iuliana Beregoi. Sfatul meu m-a sunat Abdul, Abdul Vijai, cum îl cheamă pe ăla al vostru, și mi-a zis așa: Treceți la muncă!”, a spus trapperul MGK.

