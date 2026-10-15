Ben Affleck a vorbit din nou despre Jennifer Lopez, de această dată într-un interviu publicat miercuri, 14 octombrie, în cadrul podcastului The Moment with Jorge and Paola Ramos.

Ben Affleck, declarații neașteptate despre Jennifer Lopez, la doi ani de la divorț. Ce spune actorul despre fosta soție | hepta.ro

Actorul a lăudat disciplina, ambiția și succesul profesional al fostei sale soții, mărturisind că are un respect enorm pentru tot ceea ce a reușit să construiască de-a lungul carierei.

Deși povestea lor de dragoste s-a încheiat oficial, în urma divorțului finalizat în ianuarie 2025, Affleck continuă să vorbească în termeni admirativi despre artista alături de care a fost căsătorit între 2022 și 2024.

Ben Affleck, impresionat de ambiția lui Jennifer Lopez

Întrebat ce a învățat despre felul în care persoanele de origine latino-americană își construiesc carierele și își trăiesc viața la Hollywood, în perioada în care a fost căsătorit cu Jennifer Lopez, actorul a recunoscut că i-ar fi greu să rezume pe scurt toate lucrurile pe care le-a învățat cunoscând-o.

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„Cred că, pentru a o înțelege pe Jennifer Lopez, trebuie să înțelegi că este o adevărată deschizătoare de drumuri. A făcut lucruri despre care i se spunea că sunt imposibile, în condițiile în care i se transmitea că nu este binevenită. A reușit printr-o voință extraordinară”, a declarat Ben Affleck.

Actorul a explicat că artista a găsit inclusiv prin intermediul rețelelor sociale o modalitate de a demonstra că există un public interesat de ea și de proiectele sale, chiar și atunci când anumite uși păreau închise.

„Am un respect enorm pentru ceea ce a reușit să realizeze”

Ben Affleck consideră că Jennifer Lopez a fost nevoită să depășească obstacole suplimentare într-o industrie deja dificilă și că succesul ei merită recunoscut.

„Am un respect enorm pentru ceea ce a reușit să realizeze”, a spus actorul, adăugând că artista a avut curajul să creadă în propriile forțe chiar și atunci când alții nu au făcut-o.

Affleck a remarcat și faptul că Jennifer Lopez și-a asumat riscuri, a investit bani proprii și a demonstrat calități asociate adesea marilor antreprenori americani. În opinia sa, rezultatele obținute de vedetă sunt remarcabile.

„Probabil că este cea mai muncitoare persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Simt că și eu muncesc destul de mult, dar, când sunt în preajma ei, mă gândesc mereu: «Uau, asta chiar este ceva!»”, a mărturisit actorul.

El a adăugat că Jennifer Lopez merită succesul de care se bucură și că nu este deloc surprins de faptul că artista continuă să aibă rezultate profesionale importante.

O poveste de iubire încheiată, dar cu respect reciproc

Ben Affleck și Jennifer Lopez au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri de la Hollywood. Cei doi s-au logodit la începutul anilor 2000, însă s-au despărțit în 2004. Aproape două decenii mai târziu, și-au reluat relația și s-au căsătorit în iulie 2022.

În august 2024, Jennifer Lopez a depus actele de divorț, iar separarea lor a fost finalizată în ianuarie 2025.

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Chiar și după încheierea căsniciei, cei doi au mai avut legături profesionale. Ben Affleck a fost producător al filmului Kiss of the Spider Woman, lansat în 2025 și în care joacă Jennifer Lopez, prin intermediul companiei Artists Equity, fondată de actor împreună cu Matt Damon. În octombrie 2025, Affleck a participat inclusiv la premiera peliculei pentru a o susține pe fosta sa soție.

În interviul recent, actorul a spus că a învățat multe nu doar de la Jennifer, ci și de la membrii familiei acesteia și de la oamenii pe care i-a cunoscut prin intermediul ei, arată cei de la People.com.