Serena Williams, criticată pentru ținuta îndrăzneață care a stârnit reacții. Cum arată rochia care a împărțit internetul în două

Serena Williams a atras toate privirile la Met Gala cu o rochie provocatoare, dar a stârnit și critici dure online. Apariția sa îndrăzneață a împărțit internetul în două tabere.

Serena Williams, criticată pentru ținuta îndrăzneață care a stârnit valuri de reacții.

Serena Williams nu a lăsat loc imaginației atunci când a apărut într-o ținută extrem de îndrăzneață, care a stârnit reacții împărțite.

Fosta mare jucătoare de tenis a ales o rochie spectaculoasă, cu paiete, dar cu un design provocator, care i-a lăsat la vedere o parte din posterior. Apariția ei la cina exclusivistă organizată de Anna Wintour, cu ocazia Met Gala, a atras imediat toate privirile, dar și numeroase critici în mediul online.

Serena Williams, criticată pentru ținuta îndrăzneață care a stârnit reacții

În vârstă de 44 de ani, Serena Williams a optat pentru o rochie roșie, strălucitoare, decorată cu paiete, cu spatele gol și o croială asimetrică. Ținuta s-a remarcat prin decupaje laterale îndrăznețe, care i-au pus în evidență silueta, dar și picioarele tonifiate. Look-ul a fost completat de o pereche de pantofi stiletto negri semnați Christian Louboutin, cunoscuți pentru eleganța și rafinamentul lor.

Serena și-a purtat părul blond platinat în onduleuri lejere, lungi până la talie, care îi cădeau natural pe spate, adăugând o notă glam întregii apariții. Deși ținuta a fost, fără îndoială, una memorabilă, nu toată lumea a fost impresionată.

Sportiva a fost însoțită la eveniment de sora ei, Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, care a avut o apariție mult mai clasică și elegantă. Venus este una dintre figurile importante ale ediției din acest an, fiind co-președinte al galei, alături de nume sonore din industria divertismentului, precum Beyoncé și Nicole Kidman.

Cum arată rochia care a împărțit internetul în două

În mediul online, reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți internauți au criticat alegerea vestimentară a Serenei, catalogând-o drept „prea provocatoare” pentru un eveniment de asemenea anvergură. Comentarii precum „ieftin”, „de prost gust” sau „vulgar” au inundat rețelele sociale. Un utilizator a scris că „Serena arată haotic”, în timp ce altul a comparat-o nefavorabil cu Venus, spunând că „Venus arată impecabil, în timp ce Serena a exagerat”.

Alții au mers chiar mai departe, sugerând că stilul vedetei ar avea nevoie de o revizuire completă. „Dacă are stiliști, ar trebui să-i concedieze. Dacă nu are, atunci e momentul să angajeze o echipă”, a comentat cineva. Cu toate acestea, au existat și voci care au apreciat curajul și nonconformismul Serenei, subliniind că aceasta a fost mereu o personalitate puternică, care nu s-a temut să iasă din tipare.

La eveniment au fost prezente numeroase alte vedete, printre care Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter și Donatella Versace, fiecare aducând propriul stil pe covorul roșu.

Serena Williams nu este la prima apariție la Met Gala. De-a lungul anilor, ea a fost o prezență constantă la acest eveniment de elită și chiar a ocupat rolul de co-președinte în 2019. Mai mult decât atât, în 2023, sportiva și-a anunțat cea de-a doua sarcină chiar pe covorul roșu al galei, moment care a făcut înconjurul lumii.

Metropolitan Museum of Art Costume Institute organizează anual acest eveniment prestigios, cunoscut sub numele de Met Gala, care are loc în prima zi de luni din luna mai. Gala este recunoscută nu doar pentru scopul său caritabil, ci și pentru aparițiile spectaculoase și uneori controversate ale vedetelor.

În ciuda criticilor, Serena Williams demonstrează încă o dată că rămâne o figură influentă, capabilă să genereze discuții și să atragă atenția, indiferent de context.