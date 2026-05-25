Interpreta de muzică populară Andreea Micu a murit la doar 17 ani. Ce au constatat medicii când au anunțat decesul

Andreea Micu, tânăra interpretă de muzică populară din Buzău, a murit la doar 17 ani după ce a suferit un AVC înainte de un spectacol. Familia și apropiații sunt în stare de șoc.

Lumea muzicii populare românești este în doliu după moartea Andreei Micu, o tânără interpretă din județul Buzău, care s-a stins din viață la doar 17 ani. Artista avea în față o mulțime de vise și speranțe și își dorea să ducă muzica populară românească mai aproape de inimile unui public cât mai larg.

Andreea Micu, elevă, dansatoare și interpretă de muzică populară, era apreciată pentru talentul și sensibilitatea sa, atât în comunitatea locală, cât și în cadrul evenimentelor la care participa. Tânăra a murit după ce a petrecut ultimele două săptămâni în comă, în urma unui accident vascular cerebral suferit chiar înainte de un spectacol.

Potrivit informațiilor apărute în presă, tragedia s-a petrecut pe 9 mai 2026, înaintea unui festival organizat la Bisoca. Cu puțin timp înainte de a urca pe scenă, Andreea ar fi acuzat dureri puternice de cap, după care și-a pierdut cunoștința.

Tânăra a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Buzău, iar ulterior a fost transferată la București, unde medicii au operat-o după ce au constatat că suferise un AVC. În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, Andreea nu a mai putut fi salvată.

Ce au constatat medicii când au anunțat decesul

Andreea Micu era elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic de Informatică „Alexandru Marghiloman” din Buzău și făcea parte din ansamblul de dansuri populare din Mânzălești. Deși era foarte tânără, reușise deja să se facă remarcată prin pasiunea și dedicarea sa pentru folclor.

Familia și apropiații sunt devastați de pierderea suferită. Bunicul tinerei, Cristi Micu, cunoscut și el ca solist de muzică populară, a transmis un mesaj emoționant în mediul online după moartea nepoatei sale.

„Offff! Mă, Puiu lu’ Tătăițu, stau și mă întreb: unde ai găsit tu așa spectacol frumos de ai plecat să cânți singură, fără mine? Doar unde erai tu eram și eu, și unde eram eu erai și tu! Spune, fetița mea, să vin și eu!”, a scris acesta.

Mesajul său a emoționat profund oamenii, iar numeroase persoane și-au arătat susținerea față de familia îndurerată în aceste momente cumplite.