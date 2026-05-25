Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Interpreta de muzică populară Andreea Micu a murit la doar 17 ani. Ce au constatat medicii când au anunțat decesul

Interpreta de muzică populară Andreea Micu a murit la doar 17 ani. Ce au constatat medicii când au anunțat decesul

Andreea Micu, tânăra interpretă de muzică populară din Buzău, a murit la doar 17 ani după ce a suferit un AVC înainte de un spectacol. Familia și apropiații sunt în stare de șoc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 25 Mai 2026, 13:17 | Actualizat Luni, 25 Mai 2026, 13:18
Interpreta de muzică populară Andreea Micu a murit la doar 17 ani. Tânăra a făcut AVC înainte să urce pe scenă | Facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Interpreta de muzică populară Andreea Micu a murit la doar 17 ani

Lumea muzicii populare românești este în doliu după moartea Andreei Micu, o tânără interpretă din județul Buzău, care s-a stins din viață la doar 17 ani. Artista avea în față o mulțime de vise și speranțe și își dorea să ducă muzica populară românească mai aproape de inimile unui public cât mai larg.

Andreea Micu, elevă, dansatoare și interpretă de muzică populară, era apreciată pentru talentul și sensibilitatea sa, atât în comunitatea locală, cât și în cadrul evenimentelor la care participa. Tânăra a murit după ce a petrecut ultimele două săptămâni în comă, în urma unui accident vascular cerebral suferit chiar înainte de un spectacol.

Citește și: România se află în top 3 cu cea mai mare creștere a morților subite din Europa. Riscul a crescut în rândul femeilor

Articolul continuă după reclamă

Potrivit informațiilor apărute în presă, tragedia s-a petrecut pe 9 mai 2026, înaintea unui festival organizat la Bisoca. Cu puțin timp înainte de a urca pe scenă, Andreea ar fi acuzat dureri puternice de cap, după care și-a pierdut cunoștința.

Tânăra a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Buzău, iar ulterior a fost transferată la București, unde medicii au operat-o după ce au constatat că suferise un AVC. În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, Andreea nu a mai putut fi salvată.

Ce au constatat medicii când au anunțat decesul

Andreea Micu era elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic de Informatică „Alexandru Marghiloman” din Buzău și făcea parte din ansamblul de dansuri populare din Mânzălești. Deși era foarte tânără, reușise deja să se facă remarcată prin pasiunea și dedicarea sa pentru folclor.

Citește și: Ce i-a făcut familia lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu. Cu ce probleme s-a confruntat după moartea parașutistului

Familia și apropiații sunt devastați de pierderea suferită. Bunicul tinerei, Cristi Micu, cunoscut și el ca solist de muzică populară, a transmis un mesaj emoționant în mediul online după moartea nepoatei sale.

„Offff! Mă, Puiu lu’ Tătăițu, stau și mă întreb: unde ai găsit tu așa spectacol frumos de ai plecat să cânți singură, fără mine? Doar unde erai tu eram și eu, și unde eram eu erai și tu! Spune, fetița mea, să vin și eu!”, a scris acesta.

Citește și: Viitorul stadion al Dinamo București va purta numele lui Mircea Lucescu. Anunțul, făcut de ministrul de Interne pe Arena Națională

Mesajul său a emoționat profund oamenii, iar numeroase persoane și-au arătat susținerea față de familia îndurerată în aceste momente cumplite.

Anunțul făcut de Micutzu după 20 de ani de stand-up comedy...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea la care Mihai Rotaru a pus punct: “Am vândut-o într-un moment bun.” Din ce face bani acum Afacerea la care Mihai Rotaru a pus punct: &#8220;Am vândut-o într-un moment bun.&#8221; Din ce face bani acum
Observatornews.ro Noi reguli pentru apartamentele închiriate în regim hotelier: "Mi se pare ceva prea exagerat" Noi reguli pentru apartamentele închiriate în regim hotelier: "Mi se pare ceva prea exagerat"
Antena 3 Domul de căldură e complet și a format un capac deasupra Europei. Vor fi până la 40 de grade. Imaginile din satelit sunt neobișnuite Domul de căldură e complet și a format un capac deasupra Europei. Vor fi până la 40 de grade. Imaginile din satelit sunt neobișnuite
SpyNews Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Anunțul făcut de Micutzu după 20 de ani de stand-up comedy
Anunțul făcut de Micutzu după 20 de ani de stand-up comedy
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”
Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Mafia lemnului, în spatele otrăvirii Doinei Pană? Fostul ministru face dezvăluiri: „O firmă a pierdut enorm după măsurile mele”
Mafia lemnului, în spatele otrăvirii Doinei Pană? Fostul ministru face dezvăluiri: „O firmă a pierdut enorm... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Hubert Thuma îl pune la pământ pe Ilie Bolojan! „Prin noi înșine nu înseamnă izolare!“
Hubert Thuma îl pune la pământ pe Ilie Bolojan! „Prin noi înșine nu înseamnă izolare!“ BZI
Semnul dezastrului. România cumpără cea mai scumpă energie din Europa, după Italia. Prețul penalizează incompetența autorităților
Semnul dezastrului. România cumpără cea mai scumpă energie din Europa, după Italia. Prețul penalizează... Jurnalul
Liliana Ștefan, transformare spectaculoasă după despărțirea de Dan Bittman: Nu mă simțeam deloc bine. Cum arată viața ei acum
Liliana Ștefan, transformare spectaculoasă după despărțirea de Dan Bittman: Nu mă simțeam deloc bine. Cum... Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Noi reguli pentru apartamentele închiriate în regim hotelier:
Noi reguli pentru apartamentele închiriate în regim hotelier: "Mi se pare ceva prea exagerat" Observator
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome 
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome  MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x