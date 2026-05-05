Cele mai neobișnuite ținute de la Met Gala 2026. Cum au pozat vedetele pe covorul roșu

Vedetele au sosit la Met Gala 2026 cu interpretări spectaculoase ale temei din acest an – „arta costumelor”. Organizatorii le-au provocat să experimenteze cu un cod vestimentar extravagant și fantezist, iar rezultatul a fost un adevărat show vizual pe covorul roșu.

Cele mai neobișnuite ținute de la Met Gala 2026

Evenimentul anual reprezintă o strângere de fonduri pentru Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă și, în același timp, o oportunitate pentru celebrități și marile case de modă de a-și etala creativitatea fără limite. Lista invitaților a fost impresionantă anul acesta, iar printre copreședinții galei s-au numărat Beyoncé, actrița Nicole Kidman, jucătoarea de tenis Venus Williams și Anna Wintour, directoarea editorială globală a revistei Vogue.

O adevărată paradă de vedete – printre care Naomi Osaka, Angela Bassett, Madonna și Sabrina Carpenter – a defilat în fața fotografilor. Unele apariții, precum cele ale lui Bad Bunny, Heidi Klum și Katy Perry, au fost aproape de nerecunoscut, datorită angajamentului total față de tema costumelor.

Beyoncé cucerește covorul roșu

Beyoncé a revenit la Met Gala după o absență de zece ani și a făcut-o într-un mod memorabil. Artista a purtat o creație spectaculoasă semnată de designerul francez Olivier Rousteing – o rochie cu design scheletic, bogat ornamentată, completată de o pelerină impresionantă din pene. Ea a fost însoțită de soțul său, Jay-Z, și de fiica lor, Blue Ivy, care, la doar 14 ani, s-a numărat printre cei mai tineri participanți, deși, în mod obișnuit, accesul este permis doar persoanelor de peste 18 ani.

Rihanna a ales eleganța clasică

Fidelă reputației sale, Rihanna a închis covorul roșu alături de A$AP Rocky, sosind după majoritatea invitaților. Artista a purtat o rochie personalizată Maison Margiela by Glenn Martens, decorată cu mii de bijuterii și mărgele. Partenerul său a optat pentru o ținută Chanel personalizată, demonstrând încă o dată statutul lor de cuplu iconic în lumea modei.

Nicole Kidman, o prezență strălucitoare

Actrița și copreședinta evenimentului, Nicole Kidman, a impresionat într-o rochie roșie, cu mâneci lungi, decorată cu mărgele, semnată Chanel. Aceasta a fost însoțită de fiica sa, Sunday Rose, într-o apariție elegantă și rafinată.

Serena Williams, eleganță în argintiu

Serena Williams a atras toate privirile într-o creație argintie semnată Marc Jacobs, inspirată de arta clasică expusă în muzeu. Ținuta i-a pus în valoare silueta și a completat perfect tema serii.

Heidi Klum, de nerecunoscut

Supermodelul a dus pasiunea pentru costumele extravagante la un nou nivel, alegând o apariție inspirată de statuile din marmură ale muzeului. Transformarea sa a fost atât de radicală încât cu greu putea fi recunoscută.

Bad Bunny, o transformare spectaculoasă

Artistul a surprins publicul cu un look complet diferit: un machiaj elaborat care îl făcea să pară mult mai în vârstă. Totuși, stilul său a rămas impecabil, demonstrând că eleganța nu ține cont de vârstă – nici măcar una „artificială”.

Katy Perry, apariție misterioasă

Katy Perry a ales un look neobișnuit, purtând o mască oglindită care îi ascundea chipul. Accesoriul, deși straniu, a fost unul ingenios și perfect integrat în conceptul ținutei sale.

Sam Smith, stil dramatic

Cântărețul Sam Smith a optat pentru o rochie elegantă, completată de o coafură spectaculoasă cu pene, care a adăugat un plus de dramatism întregii apariții.

Madonna, apariție teatrală

Madonna a avut una dintre cele mai neașteptate apariții ale serii. Look-ul său, inspirat de o „vrăjitoare nautică”, a inclus o coafură în formă de corabie, un voal gri eteric și un anturaj de modele care au însoțit-o pe covorul roșu.

Kim Kardashian, în centrul atenției

Kim Kardashian a atras toate privirile într-o rochie cu corsaj portocaliu, creată de duo-ul britanic de designeri Whitaker Malem. Ținuta i-a evidențiat silueta și a fost una dintre cele mai comentate ale serii.

Kylie Jenner, apariție spectaculoasă

Kylie Jenner a ales o rochie Schiaparelli care a dat impresia, la prima vedere, că este instabilă. În realitate, un corsaj nud, ingenios conceput, a susținut întreaga creație, oferind un efect vizual surprinzător.