Soprana Anna Bondarenko a fugit din calea războiului și și-a găsit loc pe o scenă din România. În ce oraș se află și ce a transmis

Anna Bondarenko este o soprană cunoscută din Odessa, iar în contextul războiului s-a refugiat în România. Artista a mărturisit că deși îi este dor de țara sa, se bucură că a fost bine primită în România.

„Eu nu am părăsit definitiv Ucraina. Mi-e dor de casa mea şi de opera unde lucrez de obicei şi sper că o să vină un moment în care să mă întorc înapoi acasă.

Am fost primită în România foarte bine. Am aici cunoştinţe şi am avut posibilitatatea să mă întâmpine foarte bine şi mi-au oferit o locuinţă”, a spus soprana, potrivit observatornews.ro.

Reprezentanții Operei Naționale Române din Cluj-Napoca au anunțat că Anna Bondarenko susține concerte pe scena de acolo.

Soprana Anna Bondarenko cântă pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca

„Dorim să o facem pe Anna Bondarenko să se simtă ca acasă și să simtă totodată, căldura, emoția și sprijinul unui public deosebit, pentru care suntem extrem de recunoscători. Suntem profund îngrijorați de tot ce se întâmplă în Ucraina, dezaprobăm cu fermitate toate agresiunile Rusiei împotriva poporului ucrainean, sub nicio formă agresiunea nu poate fi tolerată sau justificată”, a anunțat Opera Națională Română din Cluj-Napoca.

Reprezentanții Operei i-au descris realizările sopranei pe pagina lor de Facebook.

Anna Bondarenko este absolventă a Academiei Naționale de Muzică din Odessa, oraș în care a și debutat ca solistă de operă. Anul 2019 a marcat începutul parcursului artistic în cadrul Teatrului de Operă și Balet din Odessa, unde a interpretat roluri principale în opere precum „Evgheni Oneghin”, „Dama de pică”, „Cazacul de dincolo de Dunăre”, „La Bohème” și „Il Trovatoare”.

Dintre cele mai recente realizări ale sopranei amintim câștigarea Concursului Internațional Competizione dell'Opera (2019), colaborarea desfășurată cu Opera Națională din Letonia (2020), iar anul acesta, la invitația instituției noastre, solista va începe o colaborare cu Opera Națională Română din Cluj-Napoca.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a început în zorii zilei de 24 februarie, iar imagini tulburătoare au fost surprinse încă din primele ore ale războiului.

Occidentul a intensificat în ultimele zile furnizarea de arme către Ucraina, pentru a ajuta țara să se apere împotriva invaziei Rusiei, iar răspunsul Kremlinului nu a întârziat să apară.

Kremlinul a acuzat pe 28 februarie Uniunea Europeană de comportament ostil faţă de Rusia, şi a specificat că furnizarea de arme către Ucraina a fost „periculoasă şi destabilizatoare”.

