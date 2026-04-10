Ce planuri de viitor avea Mircea Lucescu. Ce i-a dezvăluit soției sale pe patul de spital înainte de a muri

Mircea Lucescu a lăsat milioane de fani, prieteni și pe întreaga sa familie îndurerați de pierderea sa. Selecționerul a murit la vârsta de 80 de ani pe 7 aprilie 2025.

Regretatul antrenor va fi înmormântat astăzi, în Vinerea Mare, într-o ceremonie solemnă și discretă la care vor participa doar membrii familiei și prietenii apropiați.

Mircea Lucescu s-a stins din viață pe patul de spital, la Spitalul Universitar din Capitală, fiind înconjurat de familia lui până în ultimele sale momente.

Ce planuri de viitor avea Mircea Lucescu înainte să fie în comă indusă

După toate eforturile medicilor de a-l stabiliza și după un tratament complex, inima lui Mircea Lucescu a cedat, spre dezamăgirea rudelor lui. Răzvan Lucescu, fiul regretatului selecționer, nu se aștepta să își piardă tatăl și chiar spera ca acesta să se recupereze complet după infarct.

Mircea Lucescu era un om pozitiv și optimist și chiar spera să se facă bine, dezvăluind că are planuri mari pentru perioada care avea să urmeze după recuperarea sa. Il Luce își făcea planuri cu soția sa, Neli Lucescu, cu care avea o relație frumoasă de mai bine de 60 de ani.

După ce avea să fie externat, el își dorea să plece din București cu soția lui, într-un loc liniștit, departe de aglomerație, pentru a se reface complet după perioada dificilă prin care a trecut. Mircea Lucescu visa să se retragă undeva într-o zonă liniștită de munte alături de soția sa pentru a se relaxa și a se bucura de aer curat cât timp avea să se recupereze. Celebrul antrenor a avut o carieră impresionantă și a devenit o legendă pentru talentul și abilitățile sale, atât cele de jucător de fotbal, cât și cele de antrenor.

Mircea Lucescu a făcut istorie cu performanțele sale și numeroși sportivi din lumea întreagă îi recunosc astăzi valoarea în lumea sportului și impactul pe care l-a avut asupra mai multor generații de jucători de fotbal.

Chiar dacă medicii s-au străduit mai multe zile la rând să îi stabilizeze starea de sănătate, fostul antrenor al echipei naționale a României nu mai răspundea la tratament. Cu toate acestea, familia lui spera la o minune și înainte ca starea lui să se agraveze și să fie în comă indusă, Mircea Lucescu spera să își revină și să ducă o viață liniștită.

„Ultima dată am vorbit marți cu dânsul. I se spunea că dacă totul decurge bine va fi externat vineri și va ajunge acasă. Va avea câteva zile de respiro cu Paștele și se va retrage cu doamna Neli la casa lui din Breaza, să respire aer curat, pentru o lună, să-și refacă forțele acolo, la poalele muntelui. Așa își vedea viitorul cel mai apropiat după ce iese din spital”, a declarat Arcadie Zaporojanu, unul dintre apropiații selecționerului pentru Prosport.

Din nefericire, starea de sănătate a selecționerului s-a agravat brusc și s-a stins din viață, în ciuda speranțelor și rugăciunilor familiei sale.

