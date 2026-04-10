Ce planuri de viitor avea Mircea Lucescu. Ce i-a dezvăluit soției sale pe patul de spital înainte de a muri

Mircea Lucescu a lăsat milioane de fani, prieteni și pe întreaga sa familie îndurerați de pierderea sa. Selecționerul a murit la vârsta de 80 de ani pe 7 aprilie 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Aprilie 2026, 09:17 | Actualizat Vineri, 10 Aprilie 2026, 10:19
Mircea Lucescu era o fire optimistă și spera să se recupereze după problemele de sănătate suferite. | Hepta

Regretatul antrenor va fi înmormântat astăzi, în Vinerea Mare, într-o ceremonie solemnă și discretă la care vor participa doar membrii familiei și prietenii apropiați.

Mircea Lucescu s-a stins din viață pe patul de spital, la Spitalul Universitar din Capitală, fiind înconjurat de familia lui până în ultimele sale momente.

Ce planuri de viitor avea Mircea Lucescu înainte să fie în comă indusă

Citește și: Gestul copleșitor făcut de Răzvan Lucescu la priveghiul tatălui său. Mircea Lucescu este omagiat pe Arena Națională

După toate eforturile medicilor de a-l stabiliza și după un tratament complex, inima lui Mircea Lucescu a cedat, spre dezamăgirea rudelor lui. Răzvan Lucescu, fiul regretatului selecționer, nu se aștepta să își piardă tatăl și chiar spera ca acesta să se recupereze complet după infarct.

Mircea Lucescu era un om pozitiv și optimist și chiar spera să se facă bine, dezvăluind că are planuri mari pentru perioada care avea să urmeze după recuperarea sa. Il Luce își făcea planuri cu soția sa, Neli Lucescu, cu care avea o relație frumoasă de mai bine de 60 de ani.

După ce avea să fie externat, el își dorea să plece din București cu soția lui, într-un loc liniștit, departe de aglomerație, pentru a se reface complet după perioada dificilă prin care a trecut. Mircea Lucescu visa să se retragă undeva într-o zonă liniștită de munte alături de soția sa pentru a se relaxa și a se bucura de aer curat cât timp avea să se recupereze. Celebrul antrenor a avut o carieră impresionantă și a devenit o legendă pentru talentul și abilitățile sale, atât cele de jucător de fotbal, cât și cele de antrenor.

Citește și: Mesajul lui Gică Hagi de pe coroana funerară pentru Mircea Lucescu. Care a fost ultimul omagiu pe care i l-a adus

Mircea Lucescu a făcut istorie cu performanțele sale și numeroși sportivi din lumea întreagă îi recunosc astăzi valoarea în lumea sportului și impactul pe care l-a avut asupra mai multor generații de jucători de fotbal.

Chiar dacă medicii s-au străduit mai multe zile la rând să îi stabilizeze starea de sănătate, fostul antrenor al echipei naționale a României nu mai răspundea la tratament. Cu toate acestea, familia lui spera la o minune și înainte ca starea lui să se agraveze și să fie în comă indusă, Mircea Lucescu spera să își revină și să ducă o viață liniștită.

„Ultima dată am vorbit marți cu dânsul. I se spunea că dacă totul decurge bine va fi externat vineri și va ajunge acasă. Va avea câteva zile de respiro cu Paștele și se va retrage cu doamna Neli la casa lui din Breaza, să respire aer curat, pentru o lună, să-și refacă forțele acolo, la poalele muntelui. Așa își vedea viitorul cel mai apropiat după ce iese din spital”, a declarat Arcadie Zaporojanu, unul dintre apropiații selecționerului pentru Prosport.

Din nefericire, starea de sănătate a selecționerului s-a agravat brusc și s-a stins din viață, în ciuda speranțelor și rugăciunilor familiei sale.

Citește și: Viitorul stadion al Dinamo București va purta numele lui Mircea Lucescu. Anunțul, făcut de ministrul de Interne pe Arena Națională

Gestul copleșitor făcut de Răzvan Lucescu la priveghiul tatălui său. Mircea Lucescu este omagiat pe Arena Națională...
AS.ro Cum a putut să vină Gigi Becali la înmormântarea lui Mircea Lucescu: FOTO Cum a putut să vină Gigi Becali la înmormântarea lui Mircea Lucescu: FOTO
Observatornews.ro Programul marilor magazine de Paşte. Cumpărături pe ultima sută de metri Programul marilor magazine de Paşte. Cumpărături pe ultima sută de metri
Antena 3 Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile
SpyNews Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor

Gestul copleșitor făcut de Răzvan Lucescu la priveghiul tatălui său. Mircea Lucescu este omagiat pe Arena Națională
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Cum arată și cu ce se ocupă nepoții regretatului Mircea Lucescu. Copiii lui Răzvan Lucescu erau mândria selecționerului
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Călin Georgescu și Horațiu Potra vor fi judecați chiar și fără declarațiile anulate în dosarul loviturii de stat. Instanța: „Excluderea unor probe nu echivalează cu nulitatea rechizitoriului”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Salată de ciuperci cu maioneză, servită în cruste de mini tarte
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre Phenian sunt goale
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“
REPORTAJ. Săptămâna Patimilor cu „a 5-a Rurală”: „De sărbători omul știe să se ia la omor, să își bată nevasta…”
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Drob sub formă de plăcintă cu ciuperci și pui, pentru masa de Paște
