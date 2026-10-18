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Teodora Tompea, apariție spectaculoasă la Bucharest Fashion Week! Prezentatoarea Observator a atras toate privirile cu ținuta sa

Teodora Tompea a atras toate privirile la Bucharest Fashion Week! Prezentatoarea Observator a impresionat cu o ținută elegantă și o apariție spectaculoasă.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 17:45 | Actualizat Duminica, 18 Octombrie 2026, 17:45
Teodora Tompea, apariție spectaculoasă la Bucharest Fashion Week | Instagram / Teodora Tompea
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Teodora Tompea a avut o apariție spectaculoasă la Bucharest Fashion Week, unde a atras toate privirile cu ținuta aleasă. Prezentatoarea Observator a demonstrat că stilul și eleganța merg mână în mână, iar apariția sa nu a trecut neobservată la unul dintre cele mai așteptate evenimente dedicate modei.

Teodora Tompea a avut o apariție spectaculoasă la Bucharest Fashion Week

Rafinamentul stă în detalii, iar apariția recentă a Teodorei Tompea este dovada perfectă. Cu o ținută în nuanțe de bej și un design care pune silueta în valoare, prezentatoarea Observator a ales o combinație elegantă, feminină și modernă.

Prezentă la Bucharest Fashion Week, Teodora Tompea a purtat un set din două piese, format dintr-un top scurt, cu guler înalt și umeri accentuați, și o fustă lungă, cu o croială mulată. Materialul cu aspect brodat a adăugat textură și un plus de eleganță. În același timp, nuanța delicată de șampanie a oferit ținutei un aer sofisticat, fără să fie prea încărcată.

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Topul cu detalii fine și talia lăsată la vedere a creat un contrast interesant cu fusta lungă care se termină elegant spre glezne. Este genul de ținută care atrage atenția prin simplitate, dar și prin felul în care fiecare element se completează cu celelalte.

Coafura a fost la fel de elegantă ca întreaga apariție. Părul blond a fost prins într-un coc lejer, cu câteva șuvițe lăsate în față, care încadrează delicat chipul. Cerceii rotunzi, machiajul discret, cu accent pe ochi, și buzele în nuanțe naturale au completat perfect look-ul.

Cum se menține în formă Teodora Tompea. Cât de disciplinată este prezentatoarea de la Antena 1

Teodora Tompea pune mare preț pe disciplină și pe un stil de viață echilibrat. Prezentatoarea Observator de la Antena 1 a povestit, cu ceva vreme în urmă, cum reușește să își organizeze programul, chiar și în zilele aglomerate.

Prezentatoarea TV a mărturisit că, în trecut, credea că lucrurile se vor așeza de la sine. Cu timpul, însă, și-a dat seama că odihna, energia și capacitatea de a face față tuturor responsabilităților depind și de obiceiurile zilnice.

„Nu eram așa. Credeam că lucrurile astea vin de la sine. Dar fără disciplină nu reușești să fii odihnit, să le faci pe toate și să fii prezent”, a spus Teodora Tompea pentru SpyNews.

Teodora Tompea a povestit că uneori se trezește la ora șase dimineața pentru a merge la antrenament. Programul diferă de la o zi la alta, însă sportul a devenit o parte importantă a rutinei sale.

„Mi-am creat o disciplină, pentru că am văzut cât de mult bine îmi face.(…) când mă trezesc dimineață la șase, și sunt la sală la șapte, la opt, la nouă, depinde de zi, să știi că nu e chiar o dorință”, a mărturisit vedeta.

Un rol important îl are și antrenoarea sa, a cărei energie o motivează să nu renunțe. T

„În momentul în care ajung la sală și încep să mă dezmorțesc, și am norocul să am o antrenoare care are o energie foarte bună, și are doi copii, îmi este și jenă, cum să stau eu în pat când ea e trează deja de nu știu câte ore, a hrănit și copiii, s-a ocupat și de alte persoane la antrenament, și eu să spun că nu vin la sală. Pofta vine mâncând”, a mai spus Teodora Tompea.

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