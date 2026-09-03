Îndrăgita prezentatoare a vorbit într-un interviu recent despre "plăcerea" sa vinovată și a dezvăluit care este aceasta.

Teodora Tompea, despre dieta care o ajută să se mențină în formă. La ce „plăcere vinovată” nu poate renunța | antena 1

Plăcerea nevinovată a unei vedete de televiziune. Nu a reușit să renunțe la amandină: „O dată pe săptămână mănânc”

Teodora Tompea, despre dieta care o ajută să se mențină în formă

Viața din televiziune vine cu un program aglomerat, multă disciplină și, de multe ori, foarte puțin timp pentru lucrurile simple. Printre ele se numără și mesele luate în liniște sau micile plăceri culinare. Vedeta a recunoscut că, deși încearcă să fie atentă la alimentație, nu a reușit să renunțe complet la zahăr și își permite, din când în când, un desert preferat.

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Amandina este „plăcerea nevinovată” la care apelează aproximativ o dată pe săptămână. Nu își dorește să ajungă la extreme și consideră că este important să se bucure, cu măsură, și de lucrurile care îi fac plăcere.

„Mi se întâmplă, o dată pe săptămână mănânc fie o amandină, că e plăcerea nevinovată. Nu am reușit să renunț la zahăr”, a mărturisit aceasta.

Chiar dacă apreciază persoanele foarte riguroase și disciplinate atunci când vine vorba despre stilul de viață, preferă să găsească un echilibru. Pentru ea, o alimentație strictă nu ar trebui să însemne renunțarea totală la micile bucurii.

„Am zis să nu merg dintr-o extremă într-alta și să mă și bucur de zahăr”, a explicat vedeta.

Televiziunea, meseria care nu se termină când se închide camera de filmat

Adaptarea la noul univers profesional s-a produs, spune ea, în mod firesc. A ajutat și faptul că în echipă se aflau oameni pe care îi cunoștea deja, iar lumea televiziunii nu i s-a părut complet străină.

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Au existat, bineînțeles, emoții la început. Dorința de a face lucrurile cât mai bine a venit la pachet cu presiunea pe care și-a pus-o singură. Treptat, însă, a apărut sentimentul că aparține acelui loc și că face parte dintr-o echipă.

Vedeta vorbește și despre rezultatele bune de audiență, pe care le consideră o formă de recunoaștere a muncii depuse. În fața publicului apar, de regulă, doar oamenii aflați pe ecran, însă în spatele lor se află o echipă întreagă.

Meseria de jurnalist presupune, de altfel, mult timp petrecut în redacție și o implicare care nu dispare neapărat în zilele libere. „E un microb”, spune ea despre pasiunea pentru știri. Uneori, chiar și în vacanță apare dorința de a citi și de a afla ce se mai întâmplă în lume, a spus vedeta într-un interviu pentru spynews.ro.

Deși este o persoană disciplinată, recunoaște că programul încărcat îi lasă mai puțin timp liber decât și-ar dori. Tocmai de aceea, o amandină savurată din când în când poate deveni una dintre acele mici bucurii care fac zilele aglomerate puțin mai plăcute.