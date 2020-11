Toți îl stiu drept adversarul lui Jack din Titanic. Cum arată actorul Billy Zane și ce mai face acum

Billy Zane și-a făcut un renume la nivel internațional cu rolul lui Caledon Hockley, logodnicul snob al lui Rose (Kate Winslet) și rivalul lui Jack (Leonardo DiCaprio).

În afară de Titanic, Zane a mai apărut și în Back To the Future și Back To the Future II, unde l-a interpretat pe Match, și The Phantom.

Cum arată și ce face Billy Zane la peste 20 de ani de la lansarea filmului Titanic