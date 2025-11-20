Sophie Grégoire, fosta soție a lui Justin Trudeau, reacționează la imaginile cu el și Katy Perry: „Ascult muzică în loc de zgomot”

Fosta soție a lui Justin Trudeau a reacționat după oficializarea relației acestuia cu artista Katy Perry. Iată ce a declarat Sophie Grégoire.

Sophie Grégoire, activistă în vârstă de 50 de ani, și Justin Trudeau, fostul prim ministru al Canadei în vârstă de 53 de ani, s-au despărțit în 2023, după 18 ani de căsnicie. La finalul lunii octombrie 2025, politicianul și-a oficializat relația cu Katy Perry, în vârstă de 41 de ani. Aceștia au fost surprinși de mai multe ori în ultimele luni împreună, chiar și la Paris, unde au sărbătorit anversarea artistei.

Cum a reacționat fosta soție a lui Justin Trudeau când a văzut imaginile cu acesta și Katy Perry

Sophie Grégoire a vorbit cu onestitate despre tot ceea ce simte în legătură cu noua relație a fostului său soț în cadrul unui podcast. După aproape două decenii de căsnicie, Sophie nu neagă că situația a afectat-o.

Cei doi au împreună trei copii: Xavier, în vârstă de 18 ani, Ella-Grace, în vârstă de 16 ani, și Hadrien, în vârstă de 11 ani.

„Suntem ființe umane și lucrurile ne afectează. Este normal. Modul în care reacționezi la ele este decizia ta. Așa că prefer să încerc să ascult muzică în loc de zgomot. Sunt foarte conștientă că multe lucruri publice pot fi declanșatoare. Desigur, suntem oameni. Ce fac cu asta este decizia mea. Femeia care vreau să devin prin asta este decizia mea.

Asta înseamnă că nu am emoții? Că nu plâng, nu țip, nu râd? Nu. Mai ales pentru că sunt foarte sensibilă, nu-i așa? Dar apoi, decizia este a mea, între emoție și reacție”, a spus fosta soție a lui Justin Trudeau, conform unei surse.

Activista este conștientă că trebuie să își dea voie să simtă lucruri în fața valului copleșitor de știri și informații din presă legate de noua relație a fostului său soț.

„Îmi permit să fiu dezamăgită de cineva, îmi permit să fiu supărată, să fiu tristă. Și știu cu certitudine cât de important este, ca apărătoare a sănătății mintale, să simt aceste emoții”, i-a mai spus ea prezentatoarei podcastului, Arlene Dickinson.

Cu toate acestea, nu dorește să reacționeze pe baza rănilor: „Poți continua să reacționezi astfel, dar vei suferi consecințele. De asemenea, la 50 de ani, învăț că oamenii se confruntă cu viața așa cum este ea, în interiorul lor... este decizia ta să vezi asta și să te întrebi: «Cum voi lăsa asta să-mi afecteze fericirea?»”

De asemenea, Sophie și Justin încă mențin legătura, având trei copii pe care doresc să îi crească în armonie, în ciuda separării. Aceasta a mărturisit că, deși duc vieți separate, viața de familie este una singură, concentrându-se pe starea de bine a copiilor lor.

„Avem vieți separate, dar avem o singură viață de familie. Este nevoie de o decizie comună și conștientă că familia noastră este cea mai mare creație a noastră și că o vom hrăni împreună, indiferent dacă suntem pe drumuri diferite în viață”, a explicat ea.