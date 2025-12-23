Antena Căutare
Tzancă Uraganu, dat în judecată din cauza unei datorii. De la ce a pornit scandalul: „Se laudă cu mașini de sute de mii de euro"

Tzancă Uraganu a reacționat după ce a fost acuzat că refuză să își achite o datorie. Firma manelistului a fost dată în judecată, iar până acum au avut loc deja șase termene.

Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 15:04 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 16:14
Tzanca Uraganu, unul dintre cei mai ascultați artiști de la noi din țară, a luat pe toată lumea prin surprindere după ce s-a aflat că ar refuza să achite o datorie care a fost catalogată drept „infimă”, fiind raportată la averea lui.

Descoperă în rândurile de mai jos la ce servicii a apelat manelistul și despre ce sumă este vorba.

Tzancă Uraganu, dat în judecată din cauza unei datorii. De la ce a pornit scandalul: „El se laudă cu mașini de sute de mii de euro”

Tzancă Uraganu continuă să rămână în centrul atenției, mai ales după ce s-a aflat că a fost dat în judecată din cauza unei datorii pe care ar refuza să o plătească.

Celebrul cântăreț de manele este acuzat de proprietarul unei firme de echipamente audio că a apelat la serviciile acesteia și că a refuzat să achite suma de 16 000 de lei, sumă care reprezintă costul unor cabluri audio, dar și reparația unor boxe și a unui amplificator pe care acesta le folosește la concerte.

Bărbatul a acționat direct în instanță, iar acum firma cântărețului este implicată într-un proces controversat, mai ales că el și-a obișnuit publicul cu o viață exclusivistă, mașini de lux, dar și cu plimbări prin țară cu avioane private.

Potrivit unei discuții dintre Tzancă și proprietarul firmei care a fost făcută publică de Libertatea, manelistul își arăta nemulțumirea față de stația audio care continua să se strice după reparații. Acest lucru l-ar fi determinat în cele din urmă pe celebrul artist să nu îi mai răspundă bărbaului la mesaje și nici să nu îi achite reparația.

„Tzancă a achiziționat foarte puține lucruri de la noi de-a lungul timpului. El și-a cumpărat tot felul de echipamente second hand, de prin Anglia, chiar dintr-o țară arabă. Am verificat niște serii de la un sistem de-al lui care avea vreo 16 ani vechime și pe acela cântă și acum. A venit cu el la recondiționat.

La un moment dat, înainte de a-l da în judecată, au venit la noi cu un echipament la reparat. Era vorba de niște boxe la care erau arse diafragmele de la difuzoarele de înalte. Mai avea un amplificator în service de câteva luni, cu fișă de intrare în service, l-a ridicat omul care a venit cu el la reparat”, spunea patronul firmei potrivit sursei citate anterior.

„La boxele lui, unul dintre driverele de înalte era compromis cu totul, era căzut și a trebuit să fie înlocuit cu totul cu unul nou. Această factură de service a conținut patru diafragme de înalte, amplificatorul reparat cu trei luni înainte pe care nu venise nici să-l ridice nici să-l achite, niște cabluri de care a avut nevoie pentru a funcționa sistemul și acel driver de la unul dintre difuzoarele de înalte. Factura totală a ajuns la 16.000 de lei. Nu i-am perceput manoperă.

El mai achiziționase de la noi două boxe pe care le plătise prin bancă, în trei rate. (...) Asta se întâmpla anul trecut, în vară.

I-am trimis factura (...) apoi el a început cu mesaje scrise și vocale că el consideră că nu trebuie să plătească acea factură, deoarece i-au spus lui niște oameni că nu i-am făcut noi reglajele la echipamente și de aia i s-au ars difuzoarele de înalte. Dar el venise cu niște echipamente second hand, că aveau niște stikere de la o firmă de rental din Anglia. Văzând că nu vrea să plătească, l-am dat în judecată. Aici se vede reaua intenție. Plus că imediat după ce a primit factura a postat pe Facebook injurii la adresa mea.

În cazul lui Tzancă e chiar penibil că ne judecăm pentru o asemenea sumă, pe care el o face în maxim 5 minute. El se laudă cu mașini se sute de mii de euro, pentru el 3 000 de euro sunt bani de biscuiți. Pot să spun că a cântat la un eveniment unde erau prezenți mai mulți clienți de-ai noștri. A cântat o repriză pe banii pe care i-a cerut acolo, 20.000 - 30.000 de euro. I s-a cerut să mai rămână și să cânte în continuare, iar el a spus cu nu poate, că trebuie să plece la Ploiești. A fost întrebat cât i se dă la Ploiești și a spus că 12.000 de euro pentru 45 de minute. I-au dat 12.000 de euro cash să rămână, iar el le-a dat țeapă celor de la Ploiești și a cântat în continuare. La evenimentele lor se încasează zeci de mii de euro pe seară, în cazuri mai rare chiar și sute de mii de euro” a mai adăugat el în interviul acordat pentru Libertatea.

Potrivit sursei, procesul deschis de SC Soundnet International SRL împotriva firmei lui Tzancă se dezbate la Judecătoria Sectorului 3, București, iar până în prezent au avut loc șase termene de judecată.

După ce scandalul a luat amploare în mediul online, Tzancă Uraganu a postat și răspunsul lui pe internet.

„Am refuzat să plătesc că mi-a trimis boxe Fake pe care le-am aruncat la gunoi !!!!” a scris acesta pe Facebook.

