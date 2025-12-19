Antena Căutare
Tzancă Uraganu a făcut furori în mediul online cu bradul său împodobit. Ce detaliu a stârnit reacții din partea fanilor

Tzancă Uraganu a făcut senzație în mediul online după ce s-a lăsat filmat lângă bradul de Crăciun. Un detaliu a ieșit rapid la iveală, iar fanii l-au „taxat” imediat pentru alegerea făcută.

Publicat: Vineri, 19 Decembrie 2025, 16:50 | Actualizat Vineri, 19 Decembrie 2025, 17:05
Tzancă Uraganu a făcut senzație în mediul online după ce s-a lăsat filmat lângă bradul de Crăciun | Instagram

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași rapizi, iar Tzancă Uraganu a început deja pregătirile. Anul acesta, cântărețul de manele a luat pe toată lumea prin surprindere cu bradul său de Crăciun.

Deși încă respectă vechile tradiții, artistul și-a dorit un brad modern. Așadar, nu a stat prea mult pe gânduri și a împodobit pomul într-un mod inedit. Pentru că este foarte activ pe rețelele sociale, acesta nu a ezitat să publice un videoclip cu obiectul decorativ.

Tzancă Uraganu s-a lăsat filmat în timp ce dansa lângă bradul de Crăciun. Postarea acestuia a strâns mai bine de 80 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Unii i-au adresat cuvinte de laudă, în timp ce alții l-au criticat pentru alegerea făcută.

Cum arată bradul de Crăciun al lui Tzancă Uraganu

Cântărețul de manele a ales un brad înalt pe care l-a amplasat în sufrageria locuinței sale. În ceea ce privește decorațiunile, Tzancă Uraganu a optat pentru globuri roșii uriașe care pornesc din partea de jos a bradului.

Citește și: Tzancă Uraganu, apariție neașteptată în autobuz. Ipostaza în care manelistului nu a mai fost văzut până acum

De asemenea, cântărețul și-a pus în brad fluturi și trandafiri roșii. Toți au rămas uluiți când au văzut cum arată pomul de Crăciun al artistului, motiv pentru care mesajele fanilor nu au întârziat să apară.

„Ce mult brad a pus în globuri anul ăsta”, „Fluturi în brad?”, „Nici bradul nu mai este ce a fost”, „Nu înțeleg fluturii în brad deloc, din câte știu nu vezi fluturi zburând iarna!” sau „Foarte frumos e bradul!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Câți bani cere Tzancă Uraganu pentru o cântare. Suma pe care trebuie să o scoată din buzunar cei care îl vor la evenimentul lor

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Tzancă Uraganu câștigă sume uriașe din talentul său. Acesta se mândrește cu o carieră de succes în domeniul muzical, primind o mulțime de invitații la evenimente.

Cei care și-l doresc pe cântăreț la petrecerea lor nu se uită la bani. Se pare că acesta cere între 15.000 și 30.000 de euro pentru o cântare. Prețul diferă în funcție de durata spectacolului.

Mai mult, Tzancă Uraganu are o mulțime de fani prezenți la concertele sale. Aceștia scot din buzunar sume importante pentru a-l vedea pe artist. Un lucru este cert, cântărețul de manele a reușit să cucerească publicul cu felul său carismatic, dar și cu show-ul de zile mari pe care îl face pe scenă.

Citește și: Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui și a familiei sale. Ce a zis: „Sunt foarte periculoși”

Colaj cu Tzancă în două ipostaze diferite

Atunci când nu se află acasă alături de familia lui, artistul este în fața celor care îl apreciază. Sunt multe persoane care îl susțin pe Tzancă Uraganu și îl apreciază pentru calitățile sale artistice. Cea mai ascultat piesă a cântărețului din ultima perioadă a fost „Fac Crăciunul ca jupânul”.

