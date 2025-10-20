Tzancă Uraganu, apariție neașteptată în autobuz. Ipostaza în care manelistului nu a mai fost văzut până acum

Tzanca Uraganu a luat pe toată lumea prin surprindere cu o apariție rară în autobuz. Se pare că manelistul a renunțat la bolidul de lux pentru o scurtă plimbare cu transportul în comun. Iată cum au reacționat fanii după ce l-au văzut într-o astfel de ipostază.

Tzanca Uraganu a luat pe toată lumea prin surprindere cu o apariție rară în autobuz | Instagram

Andrei Velcu, pe numele de scenă Tzancă Uraganu, a reușit să intre din nou în atenția prietenilor virtuali cu postarea sa de pe Facebook. Cântărețul este destul de activ în mediul online, unde își ține la curent fanii cu cele mai speciale momente din viața lui.

De curând, manelistul a atras atenția tuturor cu o fotografie uluitoare. Tzancă Uraganu s-a lăsat pozat într-o ipostază în care nu a mai fost văzut până acum, chiar în transportul în comun. Cei care îl apreciază au fost uluiți de apariția neașteptată.

Postarea artistului a generat mai bine de 19 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea internauților. De asemenea, fotografia a stârnit și foarte multe replici savuroase. Nici felicitările sau cuvintele frumoase nu s-au lăsat așteptate.

Cum s-a lăsat pozat Tzancă Uraganu în autobuz. Ce ținută impecabilă a purtat manelistul

Tzancă Uraganu a renunțat la bolidul de lux pentru o plimbare cu transportul în comun. Cântărețul de manele s-a lăsat pozat în timp ce mergea cu autobuzul îmbrăcat într-un costum negru.

Prezența sa elegantă a reușit să întoarcă toate privirile. De altfel, un detaliu nu a trecut neobservat. Ceasul scump pe care l-a purtat artistul a intrat rapid în atenția prietenilor virtuali.

„În Rolls sau în autobuz vă iubesc oricum”, a fost comentariu pe care l-a publicat Tzancă Uraganu în dreptul pozei de pe contul de Facebook.

„Ceasul face cât tot autobuzul”, „Sper că e autobuz spre pista de avion”, „Bravo, nu ai uitat de unde ai plecat, ai urcat treaptă cu treaptă ca să ajungi sus”, „Sincer, ți-ai luat bilet?” sau „Nu cred! Are autobuzul la mână”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Câți bani câștigă Tzancă Uraganu din evenimente. Ce tarif are manelistul

Tzancă Uraganu se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți cântăreți de manele. De-a lungul carierei sale, acesta a reușit să strângă o avere impresionantă. Mai mult, artistul și-a îndeplinit toate dorințele din sumele câștigate de pe urma evenimentelor la care a fost prezent.

În prezent, cântărețul deține câteva mașini de lux, printre care și un Rolls-Royce Wraith, evaluat la peste 400.000 euro. Adesea, acesta este surprins la volanul mașinilor sale, atrăgând toată atenția în trafic.

Deși este un nume celebru în industria muzicală, puțini sunt cei care știu ce tarif are manelistul pentru un concert. Cei care îl vor pe Tzancă Uraganu la evenimentul lor trebuie să scoată mulți bani din buzunar.

Recent, artistul a dezvăluit că primește chiar și 30.000 de euro pentru o cântare.

„Cânt și pe 30.000, și pe 25.000, acum două, trei săptămâni am cântat pe 30.000, pe 25.000, 15.000, 17.000”, a explicat el pe rețelele sociale.

Un lucru este cert, Tzancă Uraganu face sume uriașe din muzică. Mai mult, se pare că tariful acestuia a crescut semnificativ în 2025.