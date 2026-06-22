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Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Cum arată antrenorul român după aproape un an de absență

Dan Petrescu se apropie de revenirea în fotbal după aproape un an de absență. Iuliu Mureșan a oferit vești încurajatoare despre starea de sănătate a fostului antrenor al lui CFR Cluj.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Iunie 2026, 11:48 | Actualizat Luni, 22 Iunie 2026, 11:50
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Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Cum arată antrenorul român după aproape un an de absență | Hepta
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După aproape un an de absență din activitate, Dan Petrescu pare că se apropie de momentul revenirii în fotbal. Fostul tehnician al lui CFR Cluj traversează ultima etapă a tratamentului medical, iar veștile primite de la apropiații săi sunt încurajatoare. Potrivit acestora, starea de sănătate a antrenorului s-a îmbunătățit considerabil în ultimele luni, ceea ce alimentează speranțele privind o revenire pe banca tehnică în viitorul apropiat.

Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu

În această perioadă, fostul internațional român a ales să se concentreze exclusiv asupra sănătății sale, lăsând pe plan secund cariera și activitatea profesională. Problemele medicale au fost cele care l-au împiedicat să accepte noi provocări în fotbal, deși numele său a fost asociat în repetate rânduri cu diverse echipe din România și din străinătate.

Din informațiile apărute în spațiul public, recuperarea decurge conform planului stabilit de medici, iar Dan Petrescu se află acum în etapa finală a tratamentului. Dacă evoluția va continua în același ritm, revenirea sa în fenomenul fotbalistic ar putea deveni realitate mai repede decât se anticipa.

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Printre cei care au păstrat legătura cu antrenorul se numără și Iuliu Mureșan, fost conducător în fotbalul românesc și apropiat al lui Dan Petrescu. Acesta a oferit detalii despre starea actuală a tehnicianului și despre progresul făcut în ultimele luni.

Cum arată antrenorul român după aproape un an de absență

„Lucruri îmbucurătoare. E bine, mă bucur foarte tare. Am vorbit cu el în ultima vreme și se simte bine. Mai are de terminat tratamentul. Dacă toate sunt perfecte, sigur va reveni. Nu poate să stea. Ne dorim să revină”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit Cancan.

Afirmațiile acestuia confirmă faptul că Dan Petrescu nu și-a pierdut dorința de a reveni în antrenorat imediat ce situația medicală îi va permite. De altfel, de-a lungul carierei, tehnicianul a demonstrat de fiecare dată că este un profesionist desăvârșit, extrem de dedicat meseriei sale și atent la fiecare detaliu.

În ultimii ani, Dan Petrescu a avut rezultate importante atât în România, cât și în străinătate. Pe banca lui CFR Cluj a cucerit mai multe titluri de campion și a reușit să transforme formația din Gruia într-una dintre cele mai puternice echipe din SuperLigă. Performanțele sale i-au consolidat statutul de unul dintre cei mai apreciați antrenori români ai ultimelor decenii.

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Tocmai din acest motiv, o eventuală revenire a sa este așteptată cu interes atât de suporteri, cât și de oamenii din fotbal. Experiența acumulată în carieră și rezultatele obținute îl transformă într-un nume atractiv pentru orice club care își propune obiective importante.

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Deocamdată, prioritatea rămâne finalizarea tratamentului și recuperarea completă. Cei apropiați spun însă că moralul antrenorului este unul foarte bun și că acesta privește cu optimism perioada următoare. Dacă procesul de recuperare se va încheia fără probleme, Dan Petrescu ar putea lua din nou în calcul ofertele venite din fotbal și revenirea la activitatea care l-a consacrat.

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