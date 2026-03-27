Ultimele zile de viață ale actorului Juca de Oliveira din Clona. Actorul a murit după ce a împlinit 91 de ani

Actorul care l-a interpretat pe doctorul Albieri din „Clona” a murit chiar după ce a împlinit 91 de ani. Ce au transmis foștii săi colegi de platou.

A jucat unul dintre cele mai îndrăgite roluri din telenovela celebră. A fost doctorul Albieri pe micile ecrane. Juca de Oliveira a murit cu cinci zile înainte de a împlini vârsta de 91 de ani. Actorul, cunoscut pentru rolurile sale interpretate în peste 45 de telenovele, a fost îndrăgit în lumea întreagă.

Juca de Oliveira a pierdut lupta cu viața pe 21 martie 2026 într-un spital din Braziia. Familia sa a transmis un comunicat prin care a confirmat vestea tragică.

La scurtă vreme, foștii săi colegi de platou au transmis mesaje emoționante în mediul online. Potrivit publicațiilor locale, actorul Juca de Oliveira era internat într-un spital din Brazilia încă din data de 13 martie 2026. Starea sa s-a agravat între timp din cauza unei afecțiuni cardiace care exista deja.

Vestea a fost una și mai tristă, asta pentru că Juca de Oliveira abia împlinise 91 de ani. A lăsat în urmă o moștenire artistică inedită. A jucat în nu mai puțin de 45 de telenovele și miniserii, dar și 10 lungmetraje și 60 de piese de teatru.

A devenit unul dintre cei mai îndrăgiți actori din Brazilia. Cariera sa a început în 1964, însă a devenit cunoscut odată ce a început să joace în producțiile deja populare precum „Clona”.

Care a fost rolul vieții lui Juca de Oliveira

Multă lume îl cunoaște drept „Dr. Augusto Albieri” din Clona. În celebra telenovelă a interpretat rolul unui genetician vizionar și extrem de controversat, cel care a creat prima clonă umană, rolul interpretat de Murilo Benicio.

Personajul său este încă dezbătut și astăzi, iar interpretarea sa pe micile ecrane a fost una de-a dreptul magistrală. După moartea sa, fiica Isabella Faro de Oliveira a ținut să transmită câteva cuvinte emoționante despre tatăl său celebru. Moștenirea acestuia va fi lăsată fără doar și poate pentru nepoata acestuia, de doar patru ani, arată acest site.

„Juca a fost un tată minunat. Sunt unica sa fiică și lucrez în teatru. Mereu am trăit teatrul. Nu am cuvinte să-i mulțumesc tatălui meu, eram foarte uniți. Am o fiică de 4 ani care l-a adorat și cred că asta este cea mai mare moștenire pe care a lăsat-o.

Ei îi place teatrul și probabil va urma pașii lui și eu o să fiu foarte mândră. El era o persoană căreia îi plăcea să trăiască și cred că a trăit foarte bine. Sunt foarte fericită că astăzi pot să fiu aici cu prietenii lui.”, a transmis fiica sa.