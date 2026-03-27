Home Showbiz Vedete Ultimele zile de viață ale actorului Juca de Oliveira din Clona. Actorul a murit după ce a împlinit 91 de ani

Actorul care l-a interpretat pe doctorul Albieri din „Clona” a murit chiar după ce a împlinit 91 de ani. Ce au transmis foștii săi colegi de platou.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 27 Martie 2026, 10:47 | Actualizat Vineri, 27 Martie 2026, 10:56
A jucat unul dintre cele mai îndrăgite roluri din telenovela celebră. A fost doctorul Albieri pe micile ecrane. Juca de Oliveira a murit cu cinci zile înainte de a împlini vârsta de 91 de ani. Actorul, cunoscut pentru rolurile sale interpretate în peste 45 de telenovele, a fost îndrăgit în lumea întreagă.

Juca de Oliveira a pierdut lupta cu viața pe 21 martie 2026 într-un spital din Braziia. Familia sa a transmis un comunicat prin care a confirmat vestea tragică.

La scurtă vreme, foștii săi colegi de platou au transmis mesaje emoționante în mediul online. Potrivit publicațiilor locale, actorul Juca de Oliveira era internat într-un spital din Brazilia încă din data de 13 martie 2026. Starea sa s-a agravat între timp din cauza unei afecțiuni cardiace care exista deja.

Vestea a fost una și mai tristă, asta pentru că Juca de Oliveira abia împlinise 91 de ani. A lăsat în urmă o moștenire artistică inedită. A jucat în nu mai puțin de 45 de telenovele și miniserii, dar și 10 lungmetraje și 60 de piese de teatru.

Citește și: O tânără a decis să își facă o clonă cu ajutorul inteligenței artificiale ca să poată discuta cu mai mulți bărbați simultan

A devenit unul dintre cei mai îndrăgiți actori din Brazilia. Cariera sa a început în 1964, însă a devenit cunoscut odată ce a început să joace în producțiile deja populare precum „Clona”.

Care a fost rolul vieții lui Juca de Oliveira

Multă lume îl cunoaște drept „Dr. Augusto Albieri” din Clona. În celebra telenovelă a interpretat rolul unui genetician vizionar și extrem de controversat, cel care a creat prima clonă umană, rolul interpretat de Murilo Benicio.

Personajul său este încă dezbătut și astăzi, iar interpretarea sa pe micile ecrane a fost una de-a dreptul magistrală. După moartea sa, fiica Isabella Faro de Oliveira a ținut să transmită câteva cuvinte emoționante despre tatăl său celebru. Moștenirea acestuia va fi lăsată fără doar și poate pentru nepoata acestuia, de doar patru ani, arată acest site.

„Juca a fost un tată minunat. Sunt unica sa fiică și lucrez în teatru. Mereu am trăit teatrul. Nu am cuvinte să-i mulțumesc tatălui meu, eram foarte uniți. Am o fiică de 4 ani care l-a adorat și cred că asta este cea mai mare moștenire pe care a lăsat-o.

Citește și: Tată și fiică pe micile ecrane, dar în realitate un cuplu. Cum arată la peste 20 de ani de la telenovela care i-a făcut faimoși

Ei îi place teatrul și probabil va urma pașii lui și eu o să fiu foarte mândră. El era o persoană căreia îi plăcea să trăiască și cred că a trăit foarte bine. Sunt foarte fericită că astăzi pot să fiu aici cu prietenii lui.”, a transmis fiica sa.

Cum va arăta meniul de nuntă a lui Dorian Popa. Influencerul a anunțat marele eveniment cu soția sa, Andreea...
AS.ro Ce pensie a ajuns să aibă Rică Răducanu, după 50 de ani de muncă. Pe mâinile cui a ajuns Ce pensie a ajuns să aibă Rică Răducanu, după 50 de ani de muncă. Pe mâinile cui a ajuns
Observatornews.ro A decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui viol A decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui viol
Antena 3 Noelia, tânăra din Spania care a cerut să fie eutanasiată, a murit. Ce s-a întâmplat în ultimele momente și disperarea mamei Noelia, tânăra din Spania care a cerut să fie eutanasiată, a murit. Ce s-a întâmplat în ultimele momente și disperarea mamei
SpyNews Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..."

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Cum se înțelegea Valentin Sanfira cu părinții Codruței Filip. Ce relație avea artistul cu aceștia
Cum se înțelegea Valentin Sanfira cu părinții Codruței Filip. Ce relație avea artistul cu aceștia
Eduardo Santamarina vorbește despre debutul fiului său ca actor și mărturisește: „Mă văd pe mine în el”
Eduardo Santamarina vorbește despre debutul fiului său ca actor și mărturisește: „Mă văd pe mine în el” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Theodor Stolojan se întoarce! Lovitura supremă anunțată pentru România
Theodor Stolojan se întoarce! Lovitura supremă anunțată pentru România BZI
Horoscop financiar, aprilie 2026: Schimbări importante și decizii financiare înțelepte
Horoscop financiar, aprilie 2026: Schimbări importante și decizii financiare înțelepte Jurnalul
Secretul bujorilor spectaculoși: 5 pași simpli pentru o explozie de parfum în grădină
Secretul bujorilor spectaculoși: 5 pași simpli pentru o explozie de parfum în grădină Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou Observator
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
