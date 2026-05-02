Ce mai face și cum arată acum Mădălina Drăghici, actrița care a jucat cu Radu Vâlcan în „Iubire și onoare”. Ce s-a ales de ea

Mădălina Drăghici a jucat rolul Ilincăi în telenovela românească „Iubire și onoare”, alături de Radu Vâlcan.

Au trecut 16 ani de la difuzarea telenovelei „Iubire și onoare” în care Mădălina Drăghici și Radu Vâlcan au jucat rolurile principale. De atunci, protagoniștii au trecut prin tot felul de schimbări. Radu Vâlcan a rămas în televiziune și și-a întemeiat o familie frumoasă alături de Adela Popescu, în timp ce Madalina Drăghici s-a retras din lumina reflectoarelor și a devenit mamă.

Citește și: Cum arată și cu ce se ocupă acum Salex Iatma, Sile din serialul „Regina”. Actorul este de nerecunoscut

Ce mai face și cum arată acum Mădălina Drăghici, actrița care a jucat în „Iubire și onoare”

Mădălina Drăghici avea doar 21 de ani când a fost aleasă să joace în serialul „Iubire și onoare” și i-a fermecat pe telespectatori cu inocența sa.

De meserie model și absolventă de ASE, Mădălina Drăghici a reușit să obțină rolul într-o telenovelă care s-a bucurat de succes în 28 de state. După terminarea producției, fosta actriță a primit un rol în „Pariu cu viața”, însă, după terminarea serialului, nu a mai activat în lumea actoriei, potrivit Revista Viva.

În prezent, Mădălina Drăghici are 38 de ani, s-a căsătorit cu avocatul Ovidiu Pop, iar nași le-au fost Cabral și Andreea Ibacka. În 2016, fosta actriță a devenit mama unei fetițe.

După ce s-a retras din viața mondenă, Mădălina a renunțat la blond și s-a dedicat vieții de familie. Pe contul său de Facebook, fosta actriță nu a mai fost la fel de activă în ultimii ani, dar are numeroase fotografii cu fiica și soțul ei, dar și de pe vremea când era model.

Cine e și cum arată soția lui Liviu Bora, actorul din Destine cu parfum de lavandă. Imaginea cu cei doi care a atras atenția

Cine e Mădălina Drăghici, actrița care a jucat în serialul „Iubire și onoare”

Înainte de a deveni actriță, Mădălina a cochetat cu lumea modei. Ea a devenit model la vârsta de 16 ani. Într-un interviu mai vechi pentru Lumea Românescă, Mădălina a povestit că un agent a descoperit-o și a apreciat-o atât de tare pentru frumusețea ei încât i-a oferit oportunitatea să ajungă la Milano, unde avea să își întocmească un portofoliu. Pe urmă, a obținut diferite contracte.

Pentru că era conștientă că modellingul nu este o meserie de viitor și că va putea primi contracte doar până la 30 de ani, Mădălina Drăghici a decis să își finalizeze studiile. Deși nu a studiat teatru sau cinematografie, ea a avut mare succes și a fost îndrăgită de publicul larg. Mădălina este absolventă de ASE, unde a studiat Marketingul.

După modelling, Mădălina a mărturisit că actoria a fost a doua cea mai mare pasiune a sa, de mică uitându-se la filme și visându-se în pielea personajelor. Cea mai mare recunoaștere a primit-o în România, după rolul ei din „Iubire și onoare”.

