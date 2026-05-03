Garda de corp a lui Lionel Messi a devenit vedetă pe rețelele sociale. Ce a putut să facă

Într-o apariție recentă în mediul online, garda de corp a lui Lionel Messi a devenit vedetă. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Lionel Messi nu atrage atenția doar prin ceea ce face pe teren, ci și prin oamenii din jurul lui. Unul dintre cei mai cunoscuți este Yassine Cheuko, garda sa de corp, care a ajuns, la rândul lui, un personaj discutat în lumea fotbalului.

Garda de corp a lui Lionel Messi a devenit vedetă pe rețelele sociale

Cheuko nu este un simplu agent de securitate. Are un trecut impresionant. Este fost militar în armata Statelor Unite și luptător MMA. Francezul în vârstă de 36 de ani a fost angajat de Messi încă din perioada în care acesta evolua la Paris Saint-Germain. De atunci, a devenit nelipsit din preajma starului argentinian, fiind cunoscut pentru vigilența cu care intervine de fiecare dată când apare un pericol.

Recent însă, Cheuko a revenit în centrul atenției, asta după ce a alergat pe teren pentru a-l îndepărta pe un fan al fotbalistului. A demonstrat că nu permite nimănui să se apropie de Lionel Messi. A intrat pe gazon, deși nu avea acest drept, și s-a dus direct în zona unde se afla fotbalistul.

Mai mult, potrivit relatărilor din presa internațională, Cheuko ar fi de mai multe ori, chiar și fizic, pentru a-i lua apărarea fotbalistului. Chiar dacă intenția lui a fost una clară, siguranța clientului său, gestul nu a fost deloc bine primit de organizatori.

Garda de corp a lui Lionel Messi, probleme în trecut

Reacția nu a întârziat să apară. Oficialii competiției Leagues Cup l-au sancționat drastic.

De altfel, nu este pentru prima dată când bodyguardul lui Messi intră în conflict cu regulamentele. Și în Major League Soccer i-a fost interzis să stea pe marginea terenului, după incidente similare petrecute anterior.

Situația ridică o dilemă interesantă: până unde poate merge protecția unui superstar? În cazul lui Messi, nivelul de atenție și expunere este uriaș, iar măsurile de securitate sunt pe măsură. Totuși, regulile din fotbal sunt clare, iar intervențiile din afara terenului nu sunt tolerate, indiferent de intenție.

Rămâne de văzut dacă acest episod va schimba modul în care Cheuko își face treaba sau dacă va continua să fie la fel de implicat, chiar și cu riscul unor noi sancțiuni în viitor.

Antrenamentele lui Yassine Cheuko sunt departe de a fi obișnuite. El își lucrează intens condiția fizică prin exerciții solicitante, cum ar fi cele cu anvelope grele, care îi întăresc zona abdominală și rezistența generală. În plus, pune mare accent pe kickboxing, unde se remarcă prin tehnică, viteză și o prezență impunătoare, arată acest site.

Toate aceste metode de pregătire îl ajută să fie într-o formă excelentă și să reacționeze rapid în situații tensionate, astfel încât să-i poată asigura în orice moment protecția lui Lionel Messi.