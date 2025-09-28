Cum arată Heather Locklear la 63 de ani. Fanii vedetei din „Melrose Place”, uimiți de frumusețea ei: „Superbă!”

Frumoasa actriță a avut o apariție rară în podcastul „What Do You Want?”, alături de buna sa prietenă Jillian Barberie și de personalitatea Twelve28rx.

Diva este cunoscută pentru „Melrose Place”, unde a jucat între 1993 și 1999 | Getty Images

O fotografie simpatică realizată în studioul podcastului a fost apoi postată pe Instagram.

Cum arată Heather Locklear la 63 de ani

Actrița din „Melrose Place”, în vârstă de 63 de ani, a atras toate privirile într-o ținută albă.

„Salutare tuturor! Avem o pagină nouă de podcast, @wdywpodcast”, se arată în descrierea postării. „Cealaltă a fost compromisă! O luăm de la zero! Urmăriți această pagină de acum înainte. Avem deja o dată de lansare, o vom anunța în următoarea postare! Abia așteptăm!”.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fanii au remarcat cât de bine arată Locklear, după o perioadă nu tocmai ușoară pentru ea. „Heather arată fantastic!”, a comentat un urmăritor, în timp ce altul a spus că este „superbă”. „Tu nu îmbătrânești, Heather!”, a adăugat alt fan.

Locklear s-a făcut remarcată în „Melrose Place”, unde a jucat între 1993 și 1999. Ea a interpretat-o pe intriganta Amanda Woodward până la finalul producției. Printre colegii săi de platou s-au numărat Rob Estes, Jack Wagner, Courtney Thorne-Smith, Josie Bissett, Thomas Calabro și Kelly Rutherford.

Actrița blondă apare și în noua versiune a serialului, difuzată între 2009 și 2010. Heather a intrat adesea în atenția publicului și prin viața sa privată: a fost căsătorită cu fostul soț al Pamelei Anderson, rockerul Tommy Lee, dar și cu chitaristul trupei Bon Jovi, Richie Sambora.

Citește și: Heather Locklear, de nerecunoscut pe un trotuar din Los Angeles. Cum a ajuns să arate actrița care făcea furori în „Melrose Place”

Actrița, internată la dezintoxicare în 2018 și 2019

După o perioadă dificilă, cu mai multe internări la dezintoxicare în 2018 și 2019, vedeta pare să fie acum mult mai bine și mai stabilă.

În 2021 s-a scris că Heather era „mai fericită ca niciodată” alături de logodnicul ei, Chris Heisser, surse apropiate declarând că cei doi se află „într-un moment foarte bun”, relația lor evoluând frumos.

O sursă apropiată a declarat: „Heather și Chris trec printr-o perioadă foarte bună. Sunt extrem de fericiți. Amândoi fac gesturi mici pentru a se simți apreciați – ea gătește pentru el, iar el îi aduce flori”.

Actrița și logodnicul ei s-au cunoscut încă din liceu, povestea lor de dragoste începând în anii ’70. Drumurile lor s-au despărțit pentru o vreme, dar s-au regăsit în 2017. Totuși, anul trecut s-au despărțit.

Heather, dezvăluiri despre rolul ei din „Melrose Place”

În februarie, Locklear a mărturisit că, atunci când i s-a oferit rolul în „Melrose Place”, s-a gândit că e prea în vârstă pentru distribuție – avea 30 de ani.

Actrița, care a devenit celebră cu drama de televiziune difuzată în prime time în anii ’90, a vorbit despre acea perioadă în podcastul „Still the Place”, prezentat de fostele sale colege Daphne Zuniga (61 de ani), Laura Leighton (55 de ani) și Courtney Thorne-Smith (56 de ani).

„Mă uitam la serial pentru că apărea peste tot în presă. Și îmi spuneam: «Doamne, serialul ăsta o să fie un succes… mi-aș dori să fac parte din el, dar sunt prea bătrână». Aveam vreo 30 de ani. Sau aproape 30, ceva de genul. Iar voi erați toate pe la 20 și ceva”, a mărturisit Locklear, conform Daily Mail.

„Melrose Place” a avut premiera pe Fox în iulie 1992 și urmărea viețile unui grup de tineri de douăzeci și ceva de ani care locuiau într-un complex rezidențial fictiv din West Hollywood.

Din distribuția inițială făcea parte Courtney, iar în același sezon i s-au alăturat Daphne și Laura. Când audiența a început să scadă, producătorul Aaron Spelling – care lucrase cu Heather la „Dynasty” și „T.J. Hooker” – a decis să o introducă în serial pentru a stârni din nou interesul publicului.