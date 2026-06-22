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Una dintre cele mai controversate vedete ale anilor 2000 și-a dezvăluit fața umflată după o operație estetică. Cum arată acum

Una dintre cele mai controversate vedete ale anilor 2000 continuă să își uimească fanii cu transformările prin care trece.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Iunie 2026, 14:20 | Actualizat Luni, 22 Iunie 2026, 14:24
Katie Price era una dintre cele mai controversate vedete în anii 2000 | Profimedia Images
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Katie Price și-a uimit din nou fanii, de această dată cu o imagine în care i se vede fața umflată după o nouă intervenție.

Vedeta și-a arătat fața și buzele umflate într-o nouă imagine publicată pe contul de Instagra, scrie Daily Mail.

Actrița a trecut printr-o intervenție de corectare a unui filler din buze.

În vârstă de 48 de ani, Price dezvăluise anterior că urma să zboare la Bruxelles pentru procedură, după ce filler-ul a migrat și i-a provocat probleme.

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Una dintre cele mai controversate vedete ale anilor 2000 și-a dezvăluit fața umflată după o operație estetică

Fanii îngrijorați i-au transmis mesaje de încurajare după ce Price a publicat pe Instagram o fotografie în care apărea cu vânătăi și umflături pe față.

„Au! Îți doresc o recuperare rapidă,” a comentat un utilizator.

Mama a 5 copii a trecut de-a lungul anilor prin numeroase intervenții estetice, inclusiv rinoplastie, lifting facial Silhouette, lifting 3D, fațete dentare, fillere pentru buze și Botox. Acestea au culminat cu primul său lifting facial în 2017 și cu mai multe operații de mărire a sânilor.

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Vedeta a explicat anterior că filler-ul de tip „butterfly” migrase deasupra conturului natural al buzelor. Ceea ce i-a provocat umflături și cicatrici.

La doar câteva ore după intervenție, Katie a publicat un videoclip din patul hotelului în care promova picături cu CBD.

„Bună, tuturor. Da, știu cum arăt înainte să spuneți ceva. Ieri am fost la Bruxelles și mi-au îndepărtat tot țesutul cicatrizat din buze, așa că acum sunt foarte umflate,” a declarat Price. „Aseară, din fericire, am avut CBD-ul meu care m-a ajutat cu durerea și să dorm, iar astăzi iau și gumele. Sincer, nu mă pot lipsi de asta.”

La începutul săptămânii, vedeta a dezvăluit că urma să își corecteze în sfârșit umflăturile apărute în buzele mărite chirurgical.

„Tocmai mi-am vopsit sprâncenele. Acum par foarte mari, dar evident nu vor rămâne așa. Tocmai mi-am aranjat și părul,” a declarat atunci vedeta, care a vorbit și despre buzele umflate. „Asta se va rezolva săptămâna aceasta. Tot.”

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„Buzele mele par atât de subțiri, urăsc asta. Voi ce credeți? Par prea subțiri. Nu mai am nimic în ele. Îmi fac dinții să pară uriași,” a continuat vedeta.

Katie Price a trecut printr-o perioadă tensionată

Și soțul ei, Lee Andrews, pare interesat de o schimbare de look, potrivit unui videoclip publicat pe Instagram după eliberarea sa din închisoare.

Lee, în vârstă de 43 de ani, pare să fi folosit un filtru AI pentru a-și crea impresia unei podoabe capilare bogate, după ce vorbise în trecut despre nesiguranțele sale legate de căderea părului.

Lee dispăruse din spațiul public timp de câteva săptămâni după ce fusese încarcerat în închisoarea Al Awir Central din Dubai, pe fondul unor acuzații de fraudă. El susține însă că a fost capturat sub amenințarea armelor după ce a fost suspectat de spionaj.

Dispariția lui Lee a stârnit numeroase speculații online, mai ales după ce Katie afirmase inițial că acesta fusese răpit.

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În ciuda informațiilor care indicau că arestarea sa era legată de acuzații de fraudă, Lee continuă să susțină că a fost reținut sub suspiciunea de spionaj și ținut într-o clădire a securității statului înainte de a fi transferat la închisoare într-un dosar civil din Dubai.

Într-un mesaj de pe rețelele de socializare, Lee a insistat că nu există „nicio dovadă” că ar fi fost acuzat de fraudă și a criticat-o pe fosta sa logodnică, Alana, pentru răspândirea acestor informații.

La începutul acestui an, la scurt timp după nunta surpriză a lui Katie cu omul de afaceri, s-a aflat că Lee ar fi luat un credit ipotecar de 200.000 de lire sterline pe numele fostei sale partenere, Dina Taji, fără știrea acesteia.

Dina a inițiat ulterior acțiuni legale împotriva lui, iar Lee a primit o interdicție de a părăsi Dubaiul.

Deși a refuzat să vorbească public despre el, Dina s-ar fi întâlnit recent cu Katie pentru a o avertiza în privința relației sale cu Lee.

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