Katie Price, surprinsă într-un bikini sumar cu buline, după o operație nereușită de mărire a feselor. Imaginile spun tot

Katie Price și-a etalat corpul pe plajele din Ibiza după un BBL (Brazilian Butt Lift – o procedură chirurgicală estetică de mărire a feselor) „dureros” și „nereușit”.

Diva a fost văzută într-un bikini minuscul cu buline, la scurt timp după ce fanii s-au arătat îngrijorați cu privire la aspectul ei tot mai firav.

Katie Price, surprinsă într-un bikini sumar cu buline

După ce i-a îngrijorat pe fani cu silueta ei tot mai subțire, Katie Price nu s-a ferit să își afișeze cu mândrie rezultatele intervenției chirurgicale de mărire a feselor – despre care a mărturisit că a fost cea mai „dureroasă” operație estetică de până acum – în timpul escapadei sale în Ibiza.

Miercuri, vedeta în vârstă de 45 de ani a mers la plajă să se bronzeze, purtând un bikini minuscul corai, cu buline negre, care abia îi acoperea formele.

Katie și-a expus decolteul generos în costumul de baie minuscul, relaxându-se pe nisip înainte de a intra în apă pentru o baie răcoritoare. Vedeta de reality show și-a arătat și noul posterior în bikinii colorați, profitând, fără îndoială, de câteva momente de respiro după o săptămână agitată de petreceri pe insula spaniolă.

Recent, Katie a mărturisit că intervenția BBL a fost cea mai „dureroasă” de până acum, după ce a zburat în Turcia pentru această operație „nereușită”.

În cadrul podcastului „What’s My Age Again?”, găzduit de Katherine Ryan, săptămâna trecută, Katie a vorbit deschis: „Am încercat acel BBL în străinătate, în care îți iau grăsimea proprie și ți-o injectează în posterior. A fost atât de dureros. Și pur și simplu nu arăta bine pe mine”.

Procedura lui Katie Price a avut loc în Turcia

Katie a dezvăluit că procedura a avut loc în Turcia, însă, în ciuda experienței dureroase, entuziasmul ei pentru intervențiile estetice făcute în afara țării nu a scăzut.

„N-aș mai face niciodată vreo operație în Anglia. Niciodată, niciodată”, a mărturisit ea. „Le-aș face mereu în străinătate”.

De-a lungul anilor, Katie a suferit cel puțin 16 operații la sâni, trei rinoplastii și două liftinguri faciale.

De când a ajuns la O Beach în Ibiza, Katie s-a revăzut cu câțiva prieteni celebri, printre care Wayne Lineker, Dean Gaffney și Jamie O’Hara.

Vedeta a fost, de asemenea, văzută petrecând cu Conor McGregor în faimoasa locație din Ibiza, iar mai târziu, luptătorul MMA a ajuns în centrul atenției după ce a lovit un petrecăreț cu pumnii în clubul Pacha.

Ce spune Katie Price despre silueta ei tot mai subțire

În luna mai, Katie a vorbit despre silueta ei tot mai subțire, într-o postare pe Snapchat adresată fanilor îngrijorați.

„Da, am slăbit. Da, asta mi-am dorit, am vrut să slăbesc”, a spus ea, conform Daily Mail.

„Pentru că acum trei, patru ani, când mi-am rupt picioarele și am stat în scaun cu rotile timp de zece luni – mi s-a spus că nu voi mai merge niciodată –, evident că m-am îngrășat fiind imobilizată.

Apoi am făcut toate procedurile de fertilizare in vitro, care și ele te fac să te îngrași. Așa că da, m-am îngrășat și am urât asta, mă simțeam inconfortabil și nu mă mai recunoșteam”.

Luna trecută, Katie s-a descris ca fiind „urâtă și dezgustătoare” în timp ce se uita la filmări cu ea din timpul unei operații estetice făcute în Turcia.