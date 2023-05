Vlăduța Lupău, de nerecunoscut acum 9 ani. A scos o imagine din arhiva personală, de care fanii nu știau

Frumoasa șatenă este destul de activă pe rețelele sociale și nu ezită să le povestească urmăritorilor ei fel și fel de întâmplări din viața personală sau de familie. La fel a făcut și de data asta, când a găsit o poză mai veche cu ea, pe care a împărtășit-o cu comunitatea sa de fani.

Citește și: Ce mașină de lux conduce Vlăduța Lupău. Soțul artistei a scos din buzunar o mică avere: „Ce-i asta?”

Cum arăta Vlăduța Lupău acum mulți ani. Cântăreața le-a dezvăluit fanilor o fotografie din arhiva personală

Vlăduța Lupău este, de departe, una dintre cele mai frumoase artiste de la noi și se poate considera o femeie împlinită, având o carieră de succes în muzică, dar și o familie dorită, formată din soțul ei, Adi Rus, și băiețelul lor Iair.

Recent, cântăreața a postat câteva story-uri pe pagina sa de Instagram, acolo unde le-a arătat fanilor și o fotografie neașteptată. Mai exact, vedeta a publicat o poză cu ea, din anul 2014, de la mare.

Frumoasa șatenă nu era singură, ci însoțită de o bună prietenă. La acea vreme, Vlăduța Lupău avea doar 23 de ani, iar ceea ce a rămas la fel este părul bogat și lung, pe care îl are și în prezent. În imagine, artista poartă o pereche de pantaloni scurți, la care a asortat un maiou alb și o pereche de sandale cu toc.

Citește și: Cum arată Vlăduța Lupău în costum de baie, la 7 luni de la nașterea fiului său. Ce imagine înduioșătoare a publicat cu micuțul său

Acum ceva timp, artista le-a povestit internauților că are un obicei de la care nu se abține să-l facă mai mereu. În loc să doarmă, cântăreața preferă să comande lucruri online, așa că stă mai mult pe telefon și se uită pe site-uri.

„Am un obicei, fetelor, destul de prost și seara. După ce mă pun în pat și după ce adoarme Iair, stau pe telefon și citesc mesaje, până aici e un lucru bun, după care stau pe tot felul de site-uri (...). O grămadă de haine pentru copii, jucării pe toate site-urile și tot aleg și comand și vine curierul și mă sună mai des decât mama, deja ne-am împrietenit, doar mi le lasă la poartă”, a povestit artista, pe InstaStory, notează Spynews.ro.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Vlăduța Lupău

Artistei se pare că i-a revenit tusea, însă după diagnostice puse greșit, vedeta este hotărâtă să caute ajutor de specialitate tocmai în Franța, la Paris.

„Tusea mea, am descoperit, acum doi ani, că este cauzată de refluxul gastroesofagian. De ani de zile tot încerc să îi dau de cap și am reușit doar pe termen scurt cu anumite pastile. Nu merge cu siropuri, lapte de migdale. Merg săptămâna viitoare, iar, la Paris și sper să am un tratament nou”, a mărturisit Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.

„M-au prostit ani buni medicii din România că am astm sau alergii și am cheltuit zeci de milioane degeaba”, a mai spus cântăreața.

Răsturnări de situație și momente dramatice în cele mai noi episoade. Lia - Soția soțului meu se vede în AntenaPLAY!