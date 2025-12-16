Vlăduța Lupău, jefuită în timpul unui concert. Artista a rămas fără câteva mii de euro. Ce mesaj a transmis pe rețelele sociale

Vlăduța Lupău a avut parte de o experiență neplăcută la concertul pe care l-a susținut în Cluj. Artista a rămas fără câteva mii de euro, după ce i-a fost furată geanta din cabină.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Vlăduța Lupău are o carieră de succes în industria muzicală. Talentul său deosebit îi aduce anul bani frumoși în buzunar, mai ales în perioada sărbătorilor.

De curând, cântăreața a fost prezentă la un concert în Cluj-Napoca, unde a întâmpinat o situație ce a lăsat-o mască. La finalul evenimentului, vedeta s-a întors în cabină pentru a se schimba, însă a observat un detaliu neașteptat. Geanta ei a fost furată.

Pentru că are o activitate intensă în mediul online, Vlăduța Lupău nu s-a putut abține și a transmis un mesaj persoanei care a jefuit-o. Aceasta a publicat videoclipul pe contul său de TikTok, sperând că vorbele sale vor ajunge la urechile hoțului.

Reacția Vlăduței Lupău după ce a fost jefuită în timpul concertului

Cântăreața a răbufnit în mediul online, spunându-i celui care i-a luat poșeta să o returneze până a doua zi. Mai mult, Vlăduța Lupău a scos la iveală faptul că în geantă se aflau mai mult bani deoarece trebuie să facă unele plăți.

De asemenea, artista a mai punctat că poșeta avea un dispozitiv de urmărire în ea.

„Dragilor, Când pleci la colindat, pleci cu bani la tine, nu pleci cu poșeta de la mine. Asta este cabina mea, și ce să vă zic? Am terminat concertul, m-am îmbrăcat să plec spre casă, iar poșeta mea a fost furată. Și am avut ceva bani în ea, că am avut și eu de făcut niște plăți acum, dar norocul meu este că aveam un AirTag (n.r. dispozitiv de urmărire) în ea cu care o localizez.

Așa că, persoană dragă, care sper eu, totuși, din greșeală că a ajuns poșeta mea Louis Vuitton la tine, să o aduci înapoi, cu tot cu banii ăia din ea. Mulți, erau ceva bănuți. Îți dau eu bani de colinde, tu adu geanta! Totuși, să îmi iei geanta din cabina mea, la concertul meu...”, a spus Vlăduța Lupău pe rețelele sociale, vizibil surprinsă de întâmplare.

Postarea cântăreței a strâns mai bine de 36 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Mulți au crezut că vedeta face o glumă. De altfel, suspiciunile și replicile amuzante ale fanilor nu au întârziat să apară în dreptul videoclipului.

„Am și râs când ai zis de AirTag, acum sigur o mai găsești”, „Cred că glumești, nu?”, „Tot o persoană care a știut exact. Punct ochit, punct lovit”, „Ce oameni…. Sper să o recuperezi, cu bunurile din ea!” sau „A vrut o amintire personală”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, situația a luat-o prin surprindere până și pe Vlăduța Lupău care nu se aștepta să rămână fără bunuri.