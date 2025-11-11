Cum se înțelege Vlăduța Lupău cu soacra ei. Artista a scos la iveală detalii neștiute: „E în două schimburi”

Vlăduța Lupău a scos la iveală detalii neștiute despre relația pe care o are cu soacra ei. Puțini sunt cei care știu că între cele două există o legătură specială.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Vlăduța Lupău este destul de rezervată când vine vorba despre viața personală. Artista perferă să țină unele detalii departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

Un subiect pe care îl abordează rar în spațiul public este cel legat de familia ei. De asemenea, aceasta nu vorbește prea despre relația pe care o are cu soacra ei. Recent, cântăreața a decis să răspundă la această curiozitate a fanilor.

Cum se înțelege Vlăduța Lupău cu soacra ei

Puțini sunt cei care știu că Vlăduța Lupău și soacra ei au o relație specială. Cele două se înțeleg de minune, iar mama lui Adrian Rus joacă un rol important în viața nepoților săi. Femeia își ajută fiul și nora în creșterea celor doi băieți, Iair și Isaia.

„Cred că am totuși un echilibru și un sprijin foarte bun de acasă. Când sunt acasă, mă focusez doar pe copii și pe familie, mă joc, mă pun în patru labe, mă prostesc cu Iair și Isaia, mă trântesc cu ei, mă fac SpiderMan, toate personajele și nebuniile…În schimb, când plec de acasă, PLEC!

Îi urmăresc pe cameră, vorbesc cu ei, dar încerc să mă și deconectez, nu plâng după ei, și mă gândesc la treburile mele. Știu că au rămas pe mâini bune, că totul e în regulă, iar eu îmi fac treaba cât de bine pot. Iar legat de proiecte, încerc să mi le pregătesc tot timpul noaptea sau când ei nu sunt acasă. Când am de pregătit campanii de promovare sau filmări, o fac când sunt ei la grădiniță sau noaptea”, a dezvălui artista, potrivit viva.ro.

„Mă înțeleg bine cu soacra mea, îți dai seama că mai sunt mici discuții, dar încercăm să le depășim și, ce să zic, ea ne ajută. În prima parte a zilei o ajută pe cumnata mea, iar de la trei până seara e la noi. Biata de ea, e în două schimburi. Lumea crede că vine doar la mine, dar o ajută și pe cumnata mea. Și mai avem o doamnă care ne ajută dimineața, când trebuie să plecăm undeva”, a mai adăugat vedeta.

Un lucru este cert, Vlăduța Lupău primește un mare ajutor din partea soacrei sale atunci când nu poate rămâne acasă cu cei mici. Mama lui Adrian Rus petrece mult timp alături de nepoții săi în a doua parte a zilei.

Vlăduța Lupău așteaptă cu nerăbdare venirea Sărbătorilor

Un detaliu pe care puțini îl cunosc despre Vlăduța Lupău este faptul că artista iubește perioada Sărbătorilor de iarnă. Aceasta așteaptă cu nerăbdare venirea Crăciunului pentru a se bucura de timp împreună cu familia.

„Abia aștept Crăciunul, să stau cu familia acasă. Deja ne pregătim să colindăm. Pe cel mare, care vorbește, îl învăț deja colinde, îi spun: 'Băi, băiatule, să știi că trebuie să-mi scot investiția (râde)”, a mai spus artista, conform sursei citate mai sus.