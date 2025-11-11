Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum se înțelege Vlăduța Lupău cu soacra ei. Artista a scos la iveală detalii neștiute: „E în două schimburi”

Cum se înțelege Vlăduța Lupău cu soacra ei. Artista a scos la iveală detalii neștiute: „E în două schimburi”

Vlăduța Lupău a scos la iveală detalii neștiute despre relația pe care o are cu soacra ei. Puțini sunt cei care știu că între cele două există o legătură specială.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 11:08 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 12:23
Galerie
Vlăduța Lupău a scos la iveală detalii neștiute despre relația pe care o are cu soacra ei | Antena 1 & Instagram

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Vlăduța Lupău este destul de rezervată când vine vorba despre viața personală. Artista perferă să țină unele detalii departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

Un subiect pe care îl abordează rar în spațiul public este cel legat de familia ei. De asemenea, aceasta nu vorbește prea despre relația pe care o are cu soacra ei. Recent, cântăreața a decis să răspundă la această curiozitate a fanilor.

Cum se înțelege Vlăduța Lupău cu soacra ei

Puțini sunt cei care știu că Vlăduța Lupău și soacra ei au o relație specială. Cele două se înțeleg de minune, iar mama lui Adrian Rus joacă un rol important în viața nepoților săi. Femeia își ajută fiul și nora în creșterea celor doi băieți, Iair și Isaia.

Articolul continuă după reclamă

„Cred că am totuși un echilibru și un sprijin foarte bun de acasă. Când sunt acasă, mă focusez doar pe copii și pe familie, mă joc, mă pun în patru labe, mă prostesc cu Iair și Isaia, mă trântesc cu ei, mă fac SpiderMan, toate personajele și nebuniile…În schimb, când plec de acasă, PLEC!

Îi urmăresc pe cameră, vorbesc cu ei, dar încerc să mă și deconectez, nu plâng după ei, și mă gândesc la treburile mele. Știu că au rămas pe mâini bune, că totul e în regulă, iar eu îmi fac treaba cât de bine pot. Iar legat de proiecte, încerc să mi le pregătesc tot timpul noaptea sau când ei nu sunt acasă. Când am de pregătit campanii de promovare sau filmări, o fac când sunt ei la grădiniță sau noaptea”, a dezvălui artista, potrivit viva.ro.

Citește și: Ce a răspuns Vlăduța Lupău când a fost întrebată dacă este însărcinată pentru a treia oară. Ce a spus

„Mă înțeleg bine cu soacra mea, îți dai seama că mai sunt mici discuții, dar încercăm să le depășim și, ce să zic, ea ne ajută. În prima parte a zilei o ajută pe cumnata mea, iar de la trei până seara e la noi. Biata de ea, e în două schimburi. Lumea crede că vine doar la mine, dar o ajută și pe cumnata mea. Și mai avem o doamnă care ne ajută dimineața, când trebuie să plecăm undeva”, a mai adăugat vedeta.

Un lucru este cert, Vlăduța Lupău primește un mare ajutor din partea soacrei sale atunci când nu poate rămâne acasă cu cei mici. Mama lui Adrian Rus petrece mult timp alături de nepoții săi în a doua parte a zilei.

Vlăduța Lupău așteaptă cu nerăbdare venirea Sărbătorilor

Un detaliu pe care puțini îl cunosc despre Vlăduța Lupău este faptul că artista iubește perioada Sărbătorilor de iarnă. Aceasta așteaptă cu nerăbdare venirea Crăciunului pentru a se bucura de timp împreună cu familia.

Citește și: Vlăduța Lupău a răbufnit după ce nu a fost lăsată să urce în avion. Ce a pățit pe aeroportul din Cluj

Colaj cu Vlăduța Lupău în două ipostaze diferite alături de soțul ei
+1
Mai multe fotografii

„Abia aștept Crăciunul, să stau cu familia acasă. Deja ne pregătim să colindăm. Pe cel mare, care vorbește, îl învăț deja colinde, îi spun: 'Băi, băiatule, să știi că trebuie să-mi scot investiția (râde)”, a mai spus artista, conform sursei citate mai sus.

Viața Prinților George, Charlotte și Louis în spatele zidurilor palatului. Când vor avea voie să aibă primele telefoane ... Primele declarații despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Ce a declarat Nidia, fiica lui...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau” Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau”
Observatornews.ro Cum funcţionează sistemul privat de pensii din România? La ce venituri trebuie să ne aşteptăm în viitor Cum funcţionează sistemul privat de pensii din România? La ce venituri trebuie să ne aşteptăm în viitor
Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate primele sancțiuni Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate primele sancțiuni

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Karmen Simionescu a trecut pragul medicului estetician. La ce proceduri a apelat concurenta de la Asia Express: „Îmi place mult”
Karmen Simionescu a trecut pragul medicului estetician. La ce proceduri a apelat concurenta de la Asia Express:...
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Maria Alexandra a împlinit 5 ani. Cum și-au serbat fiica Nicolae și Alina ai României
Maria Alexandra a împlinit 5 ani. Cum și-au serbat fiica Nicolae și Alina ai României
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai tânăra. E căsătorit de 57 de ani, iubita e cu 32 de ani mai tânără
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai... Libertatea.ro
De ce este importantă achiziția portului Giurgiulești de către România. „Altfel ne-am trezi pe Dunăre cu un alt actor, statal sau non-statal”
De ce este importantă achiziția portului Giurgiulești de către România. „Altfel ne-am trezi pe... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani”
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani” Elle
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite HelloTaste.ro
Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate primele sancțiuni
Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța „Înghețați în case!”
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța... Jurnalul
16–18 Noiembrie: 3 zile sub protecția Universului. Sincronizări divine și energii atât de puternice încât pot schimba destine
16–18 Noiembrie: 3 zile sub protecția Universului. Sincronizări divine și energii atât de puternice încât pot... Kudika
Ce se întâmplă dacă parchezi în timpul zilei pe locul închiriat de altcineva. Ce spune legea despre acele spații
Ce se întâmplă dacă parchezi în timpul zilei pe locul închiriat de altcineva. Ce spune legea despre acele spații Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Cum funcţionează sistemul privat de pensii din România? La ce venituri trebuie să ne aşteptăm în viitor
Cum funcţionează sistemul privat de pensii din România? La ce venituri trebuie să ne aşteptăm în viitor Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x