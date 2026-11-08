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Zi mare în faimilia Iustinei și a lui Cornel de la Insula Iubirii! Și-au botezat fiul! Primele imagini de la eveniment

Zi importantă pentru Iustina Loghin și Cornel Luchian! Cei doi foști participanți de la Insula Iubirii au avut parte de un eveniment special în familie, astăzi, 8 noiembrie. Băiețelul lor, Milan, a fost creștinat, iar părinții au marcat momentul cu emoții și bucurie.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 18:43 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 19:11
Zi mare în faimilia Iustinei și a lui Cornel de la Insula Iubirii! | Instagram
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Fosta concurentă a emisiunii și soțul ei au trăit o zi de neuitat, în care toate privirile și gândurile s-au îndreptat către cel mai mic membru al familiei.

Iustina Loghin a publicat pe Instagram câteva imagini din biserică, oferindu-le fanilor ocazia să vadă câteva momente din cadrul botezului. În videoclipul distribuit, Milan apare în brațele mamei sale, în timpul ceremoniei religioase.

Iustina și Cornel de la Insula Iubirii și-au creștinat băiețelul!

Pentru Iustina Loghin și Cornel Luchian, ziua de astăzi a reprezentat un moment cu totul special. Cei doi și-au botezat fiul, pe Milan, iar evenimentul a venit după o perioadă plină de schimbări și bucurii pentru familia lor.

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Micuțul a fost în centrul atenției, iar părinții au împărtășit cu cei care îi urmăresc câteva dintre clipele importante ale ceremoniei.

Înainte de eveniment, însă, lucrurile nu au mers chiar conform planului. Programul celor doi a suferit câteva modificări, iar pregătirile au devenit mai agitate decât se așteptau.

Iustina Loghin le-a povestit urmăritorilor săi că întârzierea le-a dat puțin planurile peste cap și că a fost nevoită să se grăbească pentru a ajunge la timp.

Cum s-au schimbat viețile celor doi foști concurenți de la Insula Iubirii

Iustina Loghin și Cornel Luchian au devenit cunoscuți publicului larg în urma participării la sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii. Cei doi au acceptat provocarea de a-și testa relația în Thailanda, însă experiența din cadrul show-ului le-a rezervat și momente neașteptate.

Unul dintre cele mai importante a avut loc chiar la ceremonia finală, atunci când Cornel a aflat că partenera lui era însărcinată. Vestea a schimbat complet perspectiva celor doi asupra viitorului, iar la scurt timp familia lor s-a mărit odată cu venirea pe lume a primului copil, Ivana.

Ulterior, Iustina Loghin și Cornel Luchian au anunțat că vor deveni din nou părinți. Bucuria a fost cu atât mai mare când familia a fost completată de apariția micuțului Milan. Împreună, trăiesc momente de neuitat, iar cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii spun asta cu fiecare ocazie pe care o au.

Iustina și Cornel de la Insula Iubirii
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii
Iustina Loghin la botezul fiului
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