„Speak la cuțite”, episodul 19. Hai să vezi cele mai tari faze din culise

La finalul unei ediții savuroase din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Speak a decis să se strecoare în culise ca să afle detalii surprinzătoare.

De data aceasta, îndrăgitul artist a făcut un Live prin intermediul căruia i-a încurajat pe fani să spună ce informații doresc să afle, dar și la ce întebări așteaptă un răspuns.

"Speak @ cuțite" aduce fanilor episoade speciale din culisele sezonului 9

Am aflat că simpaticul Cătălin Scărlătescu nu și-ar dori să participe vreodată la emisiunea „Asia Express”, show-ul pe care a reușit să îl câștige colegul său de platou, Sorin Bontea, în echipă cu Răzvan Fodor. Se pare că juratul „Chefi la cuțite” are anumite sensibilități ce îl fac să nu fie un mare fan al curselor contra cronometru. Totuși, acesta are o imensă pasiune pentru călătorii și, potrivit dezvăluirilor făcute, sunt puține țările în care încă nu a ajuns.

De asemenea, Speak a fost din nou fascinat de burtica de gravidă a frumoasei Gina Pistol și chiar și chefii au dezvăluit că, de când e însărcinată, toată lumea se simte fabulos pe platourile de filmare ale îndrăgitului show culinar „Chefi la cuțite”.

Fanii nu s-au oprit aici și au dorit să afle cât mai multe detalii despre bucătarii lor preferați. Impresionant este faptul că Florin Dumitrescu s-a apucat de bucătărie la 14 ani cu scopul de-a munci o vreme pentru a avea bani de mers la mare, însă abia peste 12 ani a apucat să facă acest lucru, fiindcă acesta și-a dedicat tot timpul carierei sale.

Florin Dumitrescu a făcut o dezvăluire neașteptată despre copilăria sa

Nici la Cătălin Scărlătescu povestea nu e una mai puțin surprinzătoare, căci juratul emisiunii „Chefi la cuțite” a crescut în bucătărie, printe bucătari, la propriu!

„Pe mine când m-au adus de la maternitate într-un cărucior, un landou. M-au pus pe masa în bucătărie și eu acolo am crescut. Toată familia mea a lucrat în bucătării, în restaurante, eu nu vin de nicăieri. În spatele meu sunt mai mult de 150 de ani de generații de bucătari, ospătari, barmani și nu numai”, a mărturisit juratul, în episodul 19 din emisiunea digital „Speak @ cuțite”.

