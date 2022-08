Cătălin Cazacu a câştigat finala săptămânii la Splash! Vedete la apă și premiul de 10.000 lei. Cine concurează săptămâna aceasta

Cea de-a opta ediție a emisiunii Splash! Vedete la apă a fost presărată cu multe elemente neașteptate, iar finalul i-a luat prin surprindere pe toți. Explicația este simplă: după saltul individual făcut de Cătălin Cazacu, jurații au dezvăluit în același timp notele pe care au decis să i le acorde – Iulia Albu a preferat să nu mai prelungească suspansul cu acordarea notei secrete. Astfel, campionul la motociclism a devenit anul acesta campion și la sărituri în apă în cadrul celui mai răcoritor show al verii. El a plecat acasă cu un cec în valoare de 10.000 de lei.

Cătălin Cazacu a câștigat a opta ediție a emisiunii Splash! Vedete la apă de la Antena 1

Pentru premiul cel mare pus în joc s-au luptat în gala difuzată seara trecută șapte finaliști și fiecare a executat un salt în tandem alături de o persoană dragă sufletului lor. Așa cum era de așteptat, Maria Speranța a ales să sară împreună cu mama ei. Ele au urcat pe platforma aflată la 5 metri înălțime și au făcut o săritură spre-nainte, reușind să se sincronizeze. Ulterior, fiica Adrianei Trandafir a realizat de la 3 metri o cădere înapoi din picioare. Înainte să îi dea 5.5, Clara Gherase i-a spus fiicei actriței: „Ai depășit puțin verticala, ai fost încordată, ai avut o ținută frumoasă în aer, bravo! Te felicit!“.

Costin Gheorghe a pregătit alături de nașul lui, Eric de Oliveira, un salt de la 5 metri, menit să stârnească voia bună a tuturor celor prezenți la competiție. De pe aceeași platformă, fratele Elenei Gheorghe a realizat o săritură grupată în față. „Te felicit, bravo! Deja mă simt ca la un campionat și arbitrez aici un campionat de sărituri în apă. (…). Nu am cum să nu apreciez dificultatea săriturii. Într-adevăr, a fost o intrare în apă depășită, ai scăpat picioarele“, i-a spus Clara Gherase, care i-a acordat nota 6,5.

Din dorința de a-i crea amintiri plăcute Larisei Florea, care a fost foarte dezamăgită de performanța avută în cadrul celei de-a șasea ediții, Doinița Oancea i-a cerut să sară împreună înainte ca ea să fie punctată în concurs de jurați. Cele două au avut o coregrafie înainte să plonjeze de la 5 metri. Săritura individuală pregătită de actriță a fost una simplă, spre-nainte, de pe platforma de la 7 metri, iar tehnica nu a fost una bună.

Cucu și Emi au creat și ei un moment amuzant după ce au sărit de la 5 metri – finalistul a stat cu spatele, iar bunul său prieten s-a aruncat cu fața. La fel ca la antrenamente, Cucu s-a dezechilibrat și a început să dea din picioare de parcă era pe o bicicletă. De la aceeași înălțime, artistul a făcut o cădere din poziția grupat în cap. „Bravo, Cucule! Te felicit, pentru că a fost mult mai bine decât ceea ce ai făcut tu la antrenamente. (...). Sunt mândru de tine și mi-a plăcut că ai fost de la bun început foarte motivat“, a declarat Cătălin Cozma înainte ca jurații să îl puncteze pe finalist.

Florin Pastramă a realizat saltul special împreună cu Darius, unul dintre nepoții săi: ei au făcut un salt simplu cu fața de pe platforma de la 3 metri. Afaceristul și-a dorit enorm să sară alături de soția lui, Brigitte, însă, aceasta nu a avut acordul medicului care a operat-o vara aceasta. Nea Mărin i-a îndemnat să se antreneze pentru anul viitor și să participe împreună la Splash! Vedete la apă. Pentru finala săptămânii, Florin Pastramă a pregătit un salt în cap de la 5 metri, însă, din păcate, a făcut... splash, imediat ce a intrat în bazin.

Deși are fobie de înălțime, Francesco Paglieri a fost convins de Natalia Mateuț să facă împreună o săritură de la platforma de 7 metri – prezentatoarea de la Antena Stars a sărit cu spatele, iar băiatul Patriziei Paglieri, cu fața. Ulterior, bruneta a urcat la 10 metri, de unde a făcut un echer spectaculos: „O săritură în față, foarte elegantă, foarte frumoasă! Puțin s-a dus pe spate, dar foarte puțin. (…). Cred că într-o viață anterioară ai fost o săritoare în apă“, a afirmat Clara Gherase, care i-a dat nota 7.5.

Cătălin Cazacu a pregătit un salt special alături de Ramona Olaru de la 3 metri, iar tehnica lor a fost foarte apreciată. Iulia Albu le-a mărturisit: „Sunteți foarte frumoși împreună și îmi pare bine că l-ai susținut în acest fel pe Cazacu, pentru că este dificil și, mai ales, te-am văzut că ți-a fost teamă. Este un gest extraordinar de frumos!“. Săritura individuală a făcut-o de pe platforma aflată la 7 metri înălțime: așezat cu spatele la bazin, sportivul a sărit în cap și intrarea în apă a fost excelentă.

„Asta se numește «săritura Cazacu»! Deci, la asta se pricepe perfect și acum, de la 7 metri! Nu ai făcut-o atât de bine în antrenamente niciodată!“, a precizat antrenorul Cătălin Cozma. Impresionați de performanța campionului la motociclism, jurații au decis să arate toți, în același timp notele: Clara Gherase l-a punctat cu 8,5, iar ceilalți trei jurați i-au dat câte un 10.

La scurt timp după ce au văzut notele câștigătorului, iubita sa și ceilalți finaliști au alergat spre el ca să-l felicite, după care au sărit cu toții în Bazinul Olimpic de la Bacău. Obținând titlul de campion al săriturilor în apă în cadrul celui mai îndrăzneț show al verii, Cătălin Cazacu a câștigat și premiul de 10.000 de lei.

