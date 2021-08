Splash! Vedete la apă, 28 august 2021. Andreea Tonciu, săritură curajoasă de la 5 metri. Ce a făcut-o să plângă

Andreea Tonciu și-a făcut curaj și a venit să concureze la Splash! Vedete la apă, dar nu a făcut-o oricum. Vedeta a fost suprinsă plăcut de mama ei, dar și de fetița sa, Rebeca, care a avut un mesaj să-i transmită înainte ca ea să sară.

Andreea Tonciu, săritură spectaculoasă de la 5 metri. Cât de bine s-a descurcat

Splash! Vedete la apă este o emisiune de vară care scoate din zona de confort cele mai în vogă vedete ale momentului. Deși a fost emoționată, Andreea s-a descrucat destul de bine și a fost felicitată de juriu.

Andreea Tonciu a avut parte de un moment emoționant, atunci când în sală a văzut că se afla mama ei, dar și fetița sa. Mama Andreei Tonciu nu prea a fost de acord ca fiica ei să participe la show, dar cu toate acestea o susține foarte mult.

„Sunt Andreea Tonciu, am 35 de ani și am revenit la Splash! Vedete la apă și vreau să vă arăt că sunt cea mai tare din parcare, dar parcarea este goală. Eu aici am venit să mă distrez. Eu deja am venit antrenată și am venit să le arăt cum se sare. Mi-e frică. Eu când am mai participat la acest concurs am sărit de la 10 metri, dar de când am devenit mămică... Nu mă așteptam să-mi fie frică. Eu dacă nu simt că pot să o fac... Pentru că am fost șefa tuturor antrenorilor de aici de la bazin eu”, au fost declarațiile ei înainte de a sări.

Iată ce a declarat vedeta înainte să sară, atunci când le-a făcut o surpriză tuturor fiind curajoasă și sărind de la 5 metri, în loc de 3: „Sunt foarte bine. Am o surpriză pentru Nea Mărin. Hai mai sus. M-am cuminițit nu mai sunt nebunatică, am făcut un copil, m-am măritat, nu mai umblu cu anturajul cu care eram”, au fost declarațiile vedetei.

Mama și fiica ei i-au făcut o surpriză și au venit să o susțină din public: „Din câte văd, Andreea e din ce în ce mai puternică. Mami te susține”, a spus femeia care i-a dat viață.

Jurizarea Andreei Tonciu la Splash! Vedete la apă, 28 august

Jurații au fost foarte indulgenți cu Andreea și i-au spus sincer ceea ce au crezut despre săritura ei.

„Andreea te apreciez pentru săritură. Asta e punctul meu de vedere. Ai o notă destul de bună”, a fost declarația lui Nea Mărin.

„Poziția ar trebui să fie la piept, vârfurile trebuiau să fie orientate spre apă. Dar ai avut curaj, îți apreciez curajul”, a fost jurizarea Clarei.

„Este foarte curajoasă, îmi place de ea, dar este o săritură bună”, a fost declarația lui Jean.

„Bună Andreea, apeciez că nu ai sărit de la 3 metri. Săritura a fost simplă dar a fost spectaculoasă, putea să fie impecabilă, nu a fost cazul. Speram să te văd cu ceva mai sofisticat. Dar aș fi vrut să te văd pe tine”, a fost și declarația Iuliei Albu.

Notele pe care le-a primit de la jurați sunt:

Jean de la Craivoa - 8,5

Nea Marin - 8,5

Clara gherase - 6

Nota Iuliei Albu a fost secretă.

Despre noul sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apă”

Concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele cu înălțimi de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Nea Mărin, Iulia Albu, Jean de la Craiova și antrenorul Bogdan Ioniță vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii. De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor se alătură echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!

