Splash! Vedete la apă, 29 august 2021. Gabriela Cristea nu a putut sări. Ce s-a întâmplat

Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare tv de la noi din țară. A venit la Splash! Vedete la apă pentru a-și depăși limitele, dar nu a avut curajul să sară.

Gabriela Crista nu a reușit să sară de la 3 metri la Splash! Vede la apă, 29 august

Soția lui Tavi Clonda și-a dorit mult să-și învingă teama de înălțime și de apă, dar nu a reușit. Deși toată lumea o credea în stare și toți au încurajat-o de pe margine, Gabriela Cristea nu și-a putut aduna curajul să sară.

Citește și: Splash! Vedete la apă, 28 august 2021. Cine e finalistul serii în cea de-a treia ediție a emisiunii de la Antena 1

Iată ce spunea despre ea înainte de a încerca să sară:

„Sunt Gabriela Cristea și sunt frumoasă, deșteatpă și devreme acasă. Toți știut totul despre mine din presă, 39 port la pantofi. Hai să mai trăim un pic din adrenalina aia de acum 20 de ani. Am făcut un soi de atac de panică. Sunt mai mult decât surprinsă pentru că, sinceră să fiu, e a doua oară când urc aici. E o piatră de încercare. E foarte complicat. Eu am niște probleme cu apa, am fobii cu apa. Ideea e că fiecare om trebuie să-și întreacă fricile în felul lui”, spunea ea.

Colegii de pe margine au încercat să o încurajeze să prindă curaj să sară, însă ea nu a putut să o facă. „Gabriela, nu te mai uita în jos, uită-te în față”, îi spunea Cătălin Rizea.

Și Nea Marin a încercat să o încurajeze: „Curaj, ești puternică!”.

Citește și: Splash! Vedete la apă 2021. Cristi Pulhac e câștigătorul primei ediții Splash! Vedete la apă. Ce punctaj a primit

Aceasta s-a întors lângă Răzvan Fodor, după ce și-a dat seama că nu e capabilă de a sări. „Nu pot. Din păcate, sper să nu vă dezamăgesc. Nu mai pot, vreau să coborâm. Nu pot”, a spus ea.

„Tu dacă vrei, poți. Acum sigur sari. Ai curaj. Cu cât stai mai mult acolo, cu atât e teama mai mare”, a spus Nea Marin.

Gabriela Cristea a explicat că are o teamă: „Nu știu de unde . Ultimele nopți am dormit 4-5 ore, gândindu-mă în fiecare seară de unde apare problema”, a spus ea.

Și jurații au avut câte ceva de spus: „Trebuie să ai foarte multă încredere în tine, treptat. Dar vei depăși momentul”, a spus Clara Gherase.

„Mă oftic că nu ai sărit”, a spus și Jean de la Craiova.

„Bună Gabriela, nu ne-am mai văzut de foarte mult timp. Eu mi-aș fi dorit să te văd sărind. Tu ai trecut prin multe și ai trecut învingătoare”, a spus Iulia Albu.

„S-a văzut cât era de speriată”, i-a spus Nea Marin.

Despre noul sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apă”

Concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele cu înălțimi de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Nea Mărin, Iulia Albu, Jean de la Craiova și antrenorul Bogdan Ioniță vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii. De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor se alătură echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!

Urmărește „Splash! Vedete la apă” pe AntenaPlay!