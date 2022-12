Stand-Up Revolution sezonul 2, 9 decembrie 2022. Alex Banciu i-a făcut pe toți să râdă cu ideea sa deocheată. La ce s-a gândit

În episodul 11 al emisiunii Stand-Up Revolution, ediția din 9 decembrie 2022, prezentatorii Ilona Brezoianu și Șerban Copoț au deschis seara, așa cum ne-au obișnuit deja, cu prezentarea invitatului special.

De această dată, personajul surpriză al serii a fost Alex Banciu. Iar pentru că invitatul a fost tocmai unul dintre concurenții din echipa lui Costel, care a ajuns în finală în prima ediție, Ilona l-a invitat pe jurat să facă primirea așa cum se cuvine:

„Costel, știi ce urmează să se întâmple?”, a intrebat Ilona./„O să urmeze un moment special cu unul dintre concurenții care au fost la mine în finală, așa că hai să-l aplaudăm pe Alex Banciu”, a spus Costel.

Citește și: Amna, Ioana State, Elena Voineag și Andreea Curea, printre concurenții care vor intra la noile battle-uri Stand-Up Revolution

Alex Banciu, surpriza plăcută a serii de pe scena Stand-Up Revolution sezonul 2, ediția 11, din 9 decembrie 2022, de la Antena 1

Alex Banciu, invitatul surpriză al serii, a fost primit cu aplaze pe scena Stand-Up Revolution. Acesta a început cu un număr de autoironie la adresa modului în care i s-a schimbat viața după ce a participat în prima ediție de Stand-Up Revolution. Mai exact, concurentul a reușit să ajungă în finală, dar nu și să câștige marele titlu:

„Mă bucur să fiu din nou pe scena Stand-Up Revolution. Eu sunt Banciu, pentru cine nu mă știe, eu sunt unul dintre oamenii care n-a câștigat prima ediție de Stand-Up Revolution, dar chestia asta mi-a schimbat viața, participarea mi-a schimbat viața.”, a spus invitatul special al ediției din această seară.

„De exemplu, m-a recunoscut, de curând, un vecin, eram cu el în lift și m-a întrebat <<auzi, tu ești cumva băiatul ăla care n-a câștigat Stand-Up Revolution?>> Și i-am spus <<da, da, eu sunt>>. <<Felicitări>> și i-am zis <<Mulțumesc mult de tot, a fost foarte frumos!>>. Și tata a început să mă recunoască prin casă.”

„Dar chiar mi-a schimbat viața. Îmi lasă oamenii mai nou mesaje pe social media, îmi spun ce părere au despre mine, dacă le place sau nu de mine, eu nu i-am întrebat nimic, dar, aparent, ei simt nevoia să-mi zică și mi-a scris, de curând, un timp, ca să-mi zică că i-a plăcut foarte mult de mine, că i-a plăcut foarte mult materialul despre oamenii grași, că și eu sunt gras și am făcut haz de necaz, că am făcut o autoironie, că și el a fost, la un moment dat, foarte gras și acuma e mai puțin gras. I-am verificat profilul de Facebook, era tot gras, era foarte gras, efectiv. În ultima poză, de-abia se vedea fundalul, dar, în fine, a zis că-i place foarte mult de mine și că de acum e fanul meu, deci practic am un dolofan.”, a spus Alex Banciu.

De asemenea, invitatul surpriză al serii a vorbit și despre ideea sa măreață din pandemie. Pentru că nu mai putea participa la show-uri, Alex Banciu a recunoscut că avea prea mult timp liber și prea multe idei. Astfel, s-a gândit cum ar fi dacă și-ar face un radio pentru adulți:

„Ne-a fost greu, cred, în pandemie tuturor. Și mie mi-a fost, pentru că nu prea au mai fost show-uri și am început să am tot felul de gânduri. M-am gândit să fac o afacere. Am avut tot felul de idei de afaceri și m-am gândit să fac un radio porno.”

„Gândiți-vă puțin cât de tare ar fi un radio porno. Să fii în metrou, să fii obosit de la muncă, să vii acasă, toată lumea e cu ochii în telefon, îți pui căștile, îți pui radio porno, la un moment dat, dacă te ia valul, poți să faci orice. E okay. Dacă ridică cineva ochii din telefon, să stea liniștiți acolo, fiecare cu telefonul lui, să se învețe minte să nu se mai uite la oameni în metrou.”, i-a făcut pe toți să râdă Alex Banciu.

Citește și: Stand-Up Revolution sezonul 2, 2 decembrie 2022. Mincu, „cel mai sexy comediant”, a cucerit jurații cu numărul ilegal de amuzant

Jurații s-au declarat cuceriți de show-ul de stand-up pe care l-a făcut Alex Banciu în ediția cu numărul 11 din 9 decembrie 2022: „A fost foarte bun!”

Jurații emisiunii Stand-Up Revolution au răs în hohote pe tot parcursul momentului. Dedicațiile de la radio-ul propus de invitatul special au prins foarte bine la public, motiv pentru care toată sala l-a aplaudat minute în șir:

„A fost foarte, foarte bun, Banciu, dar știam deja că e bun Banciu, n-am ce să vorbesc de asta, e prietenul meu cel mai bun”, a spus Maria./„Banciu a fost Banciu și poate de asta. Îl iubesc foarte mult pe Banciu, că e un om care te ia și de te îmbrobodește și la un moment dat te lovește.”, a spus juratul Teo.

Citește și: Stand-Up Revolution sezonul 2, 2 decembrie 2022. Cine sunt semifinaliștii celui de-al doilea episod de bootcamp

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 2 din Stand-Up Revolution

Cel de-al doilea sezon Stand-Up Revolution de la Antena 1 vine cu o mulţime de surprize, inclusiv la masa juriului. După ce Maria Popovici li s-a alăturat lui Teo, Vio, Costel şi Dan Badea în jurizarea momentelor de stand-up, în acest sezon, jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic punctaj, va părăsi masa juriului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de temerarii stand-up-ului românesc și vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Urmărește sezonul 2 din Stand-Up Revolution integral pe AntenaPlay.

Un articol Powered by Vlad Cazino.