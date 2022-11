Stand-Up Revolution Celebrity, 28 noiembrie 2022. Dorian Popa și Chelutu, roast de senzație. Câinele l-a mușcat pe Șerban Copoț

”Am să intru direct în pâine. Mă aflu în această seară alături de voi pentru că producătorii Stand-Up Revolution au considerat că emisiunea mai are nevoie și de câte o glumă proastă... și Iulia Albu nu poate să vină de mai multe ori.”, a zis Dorian Popa când wall-ul era coborât.

Dorian Popa a făcut show pe Stand-Up Revolution Celebrity, pe 28 noiembrie 2022

Jurații Stand-Up Revolution și-au dat seama despre ce vedetă este vorba. ”Îi văd strălucirea dinților și prin zid”, le-a spus Dan Badea colegilor săi.

Dorian Popa și-a continuat numărul de stand-up: ”Nu prea le am eu cu umorul, dar zis totuși să vin că poate ajung în Finală. Tot așa am făcut și la școală, undeva prin clasa a 8-a... n-am mai ajuns pe acolo, dar uite așa am terminat și o facultate. E greu când îți place mai mult fizicul decât fizica. (...)

Am auzit că vă plac glumele proaste, așa că uitați-vă la mine. Adică așa am vrut eu să arăt. S-a vorbit o grămadă despre faptul că mi-am pus fațete. Fraților, cea mai bună investiție ever. Sunt mai faimoase decât mine. Marketing pur. Mi-am operat și nasul ca să respir, dar nu s-a înțeles chestia asta. Aici am avut o concurență foarte mare, sunt atâtea nasuri celebre pe la noi încât și Pinocchio s-a enervat.”

Dorian Popa l-a avut alături pe Chelutu. Câinele l-a ”mușcat” pe Șerban Copoț în culise

”Am o surpriză mică pentru voi. Imediat”, le-a zis Dorian Popa juraților după ce și-a terminat roastul. Maria Popovici a fost foarte încântată: ”Chelutuuu. E Chelutu aici. Nu cred.”

Mai târziu, Dorian Popa a explicat prezența câinelui: ”Știți de ce a venit Chelutu la Stand-Up Revolution?! Pentru că a auzit numărul care i-a fost dedicat în întregime lui, în acest sezon. A zis să vină în semn de recunoștință pentru că i-a plăcut foarte mult și vă felicită pentru treaba pe care o faceți. Ne-am distrat, și eu și el, copios și am zis ”hai, mă, să vină și el. Să nu rateze scena”.

Ajuns în culise, Chelutu a reușit să-l sperie pe Șerban Copoț. În timp ce Dorian Popa discuta cu Ilona Brezoianu, câinele a început să latre pe Șerban Copoț, pe care l-a mușcat de încălțări și l-a tras de pantaloni.

”Ce ai, mă, cu mine?”, a sărit Șerban. Dorian i-a explicat: ”Ai făcut cu mâna spre mine. Gata, iubirea lui tata. Știi care e faza?! Problema e că el are fața asta atât de dulce și oamenii cred că asta cu ”bă, nu atinge că mușcă” e o chestie de vedetism. El mușcă, a făcut-o și la televizor. Până acum era doar pe Youtube”.

