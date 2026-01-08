Survivor - Povești din Junglă, 8 ianuarie 2026. Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, primele imagini din Republica Dominicană

Episodul 1 din data de 8 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor - Povești din Junglă. Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu au zburat spre Republica Dominicană, iar camerele au surprins imagini din aeroport, alături de partenerii lor, dar și primele cadre după aterizare. De la emoțiile plecării la atmosfera exotică de la destinație, călătoria lor marchează începutul unei experiențe intense

Joi, 08.01.2026, 19:00