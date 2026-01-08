Survivor - Povești din Junglă, 8 ianuarie 2026. Leoaicele Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu intră în modul Survivor
Episodul 1 din data de 8 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor - Povești din Junglă. Jungla poate fi sălbatică, imprevizibilă și plină de tensiune, dar pentru Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, intrarea în modul Survivor vine cu stil. Cu peruci atent alese, unghii impecabile și replici gata de lansare, cele două leoaice privesc competiția printr-o lentilă glam, dar fără menajamente.
