Survivor - Povești din Junglă, 9 ianuarie 2026. Ultimele gânduri ale Războinicilor înainte de plecarea în aventura din Republica Dominicană
Episodul 2 din data de 9 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor - Povești din Junglă. Cu doar 72 de ore înainte de plecarea în aventura Survivor, Războinicii vorbesc deschis despre emoții, temeri și așteptări. Ultimele gânduri înainte de junglă, promisiuni făcute sieși și dorința de a merge până la capăt într-o competiție care le va testa limitele.
Vineri, 09.01.2026, 18:35